Nyström: Fem saker jag vill se från VSK i Svenska cupen: ”Han behöver glänsa”

1. Svårlästa VSK

Hittills under de fem matcher VSK spelat på försäsongen har 13 spelare skrivit in sig i målprotokollet och gjort sammanlagt 38 mål. En rent lysande siffra om man, som VSK och Michael Carlsson, vill vara svåra att läsa, spela med mycket delaktighet och sprida målskyttet.

Med de värvningar man gjort och den trupp man nu har finns alla möjligheter att spela på ett sätt som är väldigt svårt för motståndare att hantera. En nyckel för säsongen blir att VSK fortsätter på det här spåret, som kan vara det som blir helt avgörande för utgången.

2. Tuff defensiv

Efter en förhållandevis enkel resa i de inledande träningsmatcherna fick VSK under förra helgen för första gången bekänna färg när det gäller defensiven – med mycket blandat resultat.

Mot AIK fallerade det mesta defensivt i den andra halvleken, inte bara i backlinjen utan i det defensiva spelet över hela banan där AIK tilläts ta sig fram till synes obehindrat. Mot Villa i lördags hade VSK lärt sig läxan. Lagdelarna höll ihop, man satte press på motståndaren, man vågade vara tuff utan att för den delen spela fult och man fick stopp på anfallsmaskinen Villa Lidköping.

Ett (för mig) troligt scenario i Svenska cupen är att VSK kommer att ställas mot Villa två gånger, först i gruppen och sedan i finalen. För ett Villa som var enormt missnöjda med sin insats mot VSK i Fortaxa Cup är det både prestige och revanschlusta inblandat här – då gäller det att VSK ser upp.

3. Landströms spets

Trots det starka kollektivet behövs det alltid att vissa spelare kliver fram mer än andra. I de tre första träningsmatcherna var Martin Landström stundtals helt i en klass för sig själv. Att anfallaren blivit snabbare, starkare, rejält mycket tuffare och skjuter betydligt bättre efter ett år i Ryssland var tydligt.

I Fortaxa Cup, när motståndet blev bättre, var han inte lika framträdande sett till den stora matchbilden – även om han stundtals glimrade till. Nu i helgen behöver han glänsa hela turneringen. Nu är det topp åtta från fjolårets elitserie som möts och VSK går in som den främsta utmanaren till titelhållaren Villa Lidköping. Dags för Landström att vara precis det han är – lagets största stjärna.

4. Aktiv matchcoachning

Michael Carlsson har under sina säsonger som tränare i VSK aldrig varit rädd för att matchcoacha. Att han tagit time out relativt tidigt i matcherna när han sett att det varit på väg håll och sedan fått en förändring i matchen är något som hänt många gånger. I 8–4-vinsten mot Villa Lidköping förra helgen valde han att ta en time out tidigt i andra halvleken när det var tydligt att laget var på väg ner i samma svacka som på fredagen mot AIK (när time outen inte kom förrän det verkligen var kniven mot strupen). Nu kunde man vända situationen förhållandevis snabbt, ta tillbaka kommandot och vinna ganska komfortabelt.

VSK är i den klart tuffaste gruppen i Svenska cupen med Villa Lidköping, Edsbyn och Vetlanda. Här gäller det att stoppa svackorna snabbt när de dyker upp, oavsett om det är med spelarbyten, positionsbyten eller en lämplig time out för att "ruska om".

5. Grönvit publik

Förra veckan rapporterades det från Lidköping att VSK-supportrarna var de som hade köpt störst andel förköpsbiljetter till Svenska cupen. Hur det ser ut nu i skrivande stund är inte officiellt men helt klart är att många grönvita vill vara på plats för att stötta sitt lag – något som givetvis betyder enormt mycket när VSK nu jagar säsongens andra försäsongstitel.