Nyström: Nyss var existensen hotad – därför är satsningen riskfylld

"Ett av de fyra lag som ska kunna vara med och slåss om SM-finalplatserna."

Det var VästeråsIrsta-tränaren Frenne Båveruds ord om målsättningen i samband med att prestigevärvningen Ulrika Olsson presenterades som klar för klubben i maj. Det här ska alltså vara säsongen när VI, efter år av tragglande på platserna 5–8, ska ta klivet det pratats om så länge.

Med namn som Ulrika Olsson och Hannah Flodman in i truppen är chanserna definitivt bättre än de varit på länge, trots tunga tapp av Frida Rosell till Sävehof och målvakten Josefine Hultberg Dahlgren till Lugi. Här får laget in två starka målskyttar som var och en för sig på egen hand kan avgöra matcher och vara det som avgör om en slutspelsmatch väger över till vinst för VästeråsIrsta. Lägg sedan till meriterade målvakten Isabella Mouratidou och det ser riktigt bra ut.

Det man ändå måste vara lite tråkig och ställa sig frågande till, efter ett och ett halvt år av pandemi, är när det gäller VästeråsIrsta; hur är det egentligen med ekonomin?

Utåt sätt ser det lovande ut. Sportsligt talas det om att man satsar uppåt, man har fått in en ny storsponsor som sett till att laget över huvud taget kunde landa värvningen av Olsson. Och tack vare miljonstödet från Riksidrottsförbundet, extra elitstöd från Västerås stad och även det statliga stödet från regeringen kunde man på årsmötet tidigare i somras presentera vad man kallade för ett "överraskande bra resultat" och positivt eget kapital.

Allt bra så långt.

Men hur mycket av detta "överraskande bra resultat" är redovisningsteknisk skicklighet och hur mycket handlar om att VästeråsIrsta, som hade en stram budget redan innan pandemin, som var under särskild granskning av förbundet så sent som förra våren och låg omkring en miljon bakom topplagen vad gällde budget, verkligen har råd att göra en sportslig satsning på att ta nästa steg just nu? Vi vet redan att resultatet som presenterades i somras till stor del var just så positivt för att man valt att redovisa stödet för både 2020 och 2021 års inställda Irstablixten-turneringar i just det här bokslutet. Vad händer ett år när det inte kommer in stöd utifrån?

Det råder ingen tvekan om att supervärvningen av Ulrika Olsson kommer att innebära intäkter vad gäller marknadsföring, PR och förhoppningsvis ett ökat intresse bland Västeråspubliken. Men hur mycket kommer det att betyda? Var det rätt sätt att använda storsponsorn Hygientekniks pengar, som föreningen fick använda som de ville (även om sponsorn gärna såg att det gick till en värvning)? Eller skulle de ha gått till att "säkra upp" i andra delar av verksamheten i en förening vars hela existens enligt klubbchefen Thomas Morén så sent som i juni avgjordes av RF-stödet? Det är något som tiden får utvisa och nästa års bokslut blir facit. Balansen mellan att satsa sportsligt och att fokusera på ekonomin är tuff för alla föreningar. I VästeråsIrsta är det en tunn lina man är ute och balanserar på, något som VLT skrivit om tidigare.

För att sammanfatta. VästeråsIrsta har suttit fast på samma nivå i många år och en injektion är nödvändig för att ta sig vidare och uppåt. Värvningar av stora namn är aldrig negativt och jag tror personligen att man mycket väl kan komma att lyckas – sportsligt.

Det brinnande frågetecknet är bara till vilket pris den här satsningen görs.