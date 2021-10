Nytt bottennapp för VIK: ”Var snarast i underkant”

VIK fick en mardrömsstart på bortamatchen mot Södertälje på lördagskvällen. Redan i matchens fjärde minut kunde Colin Smith sätta 1–0 för hemmalaget, sedan Jimmie Jansson slarvat med ett uppspel och Mikael Frycklund sedermera kladdat med pucken på offensiv blå.

Och det skulle bli värre. SSK tryckte ner ett chanslöst VIK rejält i den första perioden, och Johan Gustafsson stod för ett par vassa räddningar för att hålla underläget vid ett mål. Men VIK-målvakten skulle sen vara olycklig när Albert Sjöberg satte en handledare mellan benen på Gustafsson från toppen av tekningscirklarna, fram till 2–0 för SSK.

VIK höjde sig spelmässigt i den andra perioden – men det skulle inte hjälpa särskilt mycket. Anton Svensson prickade stolpen vid ett friläge, och strax efteråt kom i stället 0–3 när Emil Alba mitt i VIK:s bästa period i matchen styrde ett backskott mellan benen på Gustafsson. 4–0 kom också för SSK sent i perioden när Brett Pollock skickade in en puck från bakom förlängd mållinje, via skridskon på Daniel Gunnarsson och återigen in mellan benen på Johan Gustafsson.

VIK skulle dock skapa sig vittring med två snabba mål i mitten av den tredje perioden. Först var det Mikael Frycklund som högg på en retur på skott från Ludvig Östman fram till 1–4, och några minuter senare lyfte Jesper Johansson in en ny retur i nättaket till 2–4.

Men närmare än så skulle VIK inte komma. I stället utökade Emil Alba SSK:s ledning efter ett misslyckat uppspel från August Tornberg, och det blev spiken i kistan. VIK föll med 2–5, efter ytterligare en direkt svag insats.

Matchens tre bästa VIK-spelare

1. Mathias From

Kämpade och försökte, och skapade en del oro hos SSK. Dock utan någon slutprodukt.

2. Mikael Frycklund

En av få som nådde någon slags nivå i VIK. De få gånger VIK fick igång någon slags omställningsspel var Frycklund ofta med som spindeln i nätet.

3. Ludvig Östman

Fortsätter se stabil ut i det defensiva spelet. Inblandad i en av VIK:s hetaste målchanser när han skapade en utmärkt retur som Mikael Frycklund satte utanför.

Matchens bottennapp

VIK kommer så klart inte att vara det sista laget att ligga under med 0–2 i Scaniarinken den här säsongen, men spelet man visade upp är det nog få som kommer att bjuda på. Inte en grej stämde för Gulsvart i första perioden, och även om man kan tycka att Johan Gustafsson kunde ha räddat det andra målet så var ett tvåmålsunderläge snarast i underkant för VIK. Och det var där grunden till förlusten lades.

Matchfakta/Hockeyallsvenskan

Södertälje SK–Västerås IK 5–2 (2–0, 2–0, 1–2)

Första perioden: 1–0 (3.22) Colin Smith (Henrik Malmström), 2–0 (16.38) Albert Sjöberg (Felix Olsson, Brett Pollock)

Andra perioden: 3–0 (10.38) Emil Alba (Alexander Anderberg, Erik Ullman), 4–0 (18.25) Brett Pollock (Albert Sjöberg)

Tredje perioden: 4–1 (9.49) Mikael Frycklund (Ludvig Östman, Lukas Zetterberg), 4–2 (13.23) Jesper Johansson (Isac Skedung, Mikael Frycklund), 5–2 (15.52) Emil Alba (Brett Pollock)

Skott: 32–32

Utvisningar: SSK 4 x 2 min, VIK 2 x 2 min

Publik: 2 524

Domare: David Bergman & Olov Lundqvist