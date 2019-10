Nytt förslag visas upp: Så ska det byggas vid nya Kristiansborgsbadet

Anmäl text- och faktafel

Gavelfasaden på huset närmast Kristiansborgsallén måste få en fin utformning, enligt förslaget. I övrigt ändras inte bostadshusen jämfört med det tidigare förslaget. Det blir fem våningar varav den översta våningen är indragen, så att husen inte upplevs alltför stora.

I våras presenterades förslaget till detaljplan som innebär att två bostadshus byggs på parkeringsplatsen nedanför badet. Husen har plats för cirka 50 lägenheter.

Badet blir kvar och skyddas mot rivning. Badhusbyggnaden kan få en påbyggnad på den nuvarande gymdelen. Efter samrådet har påbyggnaden sänkts med en meter.

Detaljplanen beskriver badets utformning med dess värdefulla fönster, mosaiker och konst. Simhallens hopptorn blir kvar men trapporna tas bort så att tornen inte används. Det romerska badet bevaras.

Under samrådet kom det in synpunkter om bostadshusens utformning, siktlinjer, trafik, buller och föroreningar. Fastighetsnämnden ville också ha in en möjlighet att glasa in simhallen. Så blir det dock inte. Enligt antikvarier skulle en inglasning förvanska badets kulturmiljövärden.

Det ändrade förslaget ska visas upp från 28 oktober till 29 november i en så kallad granskning. Byggnadsnämnden har ställt sig bakom det nya förslaget.

Parkmiljön ska också bevaras och bostadshusen ska, enligt detaljplanen, placeras så att de påverkar helhetsintrycket så lite som möjligt.

Ändringen av detaljplanen är ett led i försäljningen av Kristiansborgsbadet. Tanken är att en köpare ska renovera badet och bygga bostäder intill.

Från början planerades ett antal hus i ekbacken runt badet. Efter valet 2018 stoppades flera byggen i gröna områden, däribland husen i backen. Köparen ska i stället få bygga på en annan tomt i närheten. Detaljplanen för den är ännu inte klar.

Som VLT berättat hade företaget Reiton vunnit en tävling tillsammans med gymägaren Actic. De skulle renovera och driva badet. Senare hoppade Reiton av och nu söks en ny köpare. Samtidigt pågår aktiviteter bland västeråsare för att Västerås stad ska behålla badet. I väntan på vad som ska hända står badet tomt och oanvänt.