Nytt sjukdomsutbrott i bigård på Ängsö

Sjukdomen, som drabbar bin, är väldigt smittsam och biodlare i närområdet kontaktas nu enligt hemsidan. Det för att minimera smittspridning.

Alla biodlare inom en radie på tre kilometer från den aktuella odlaren kommer nu att besökas av länsstyrelsens bitillsynsman för att kontrollera om smittan spridit sig. Området som kontrolleras kommer att utökas om sjukdomen hittas i fler bigårdar. Alla biodlare är skyldiga att anmäla var de har sina bisamhälle till länsstyrelsen, detta då bitillsynsmannen måste veta vilka samhällen som ska inspekteras.

Sjukdomen amerikansk yngelröta sprids enligt hemsidan via bakteriesporer som tål värme, kyla och uttorkning. De kan vara livskraftiga i flera decennier. Ofta sprids smittan mellan bisamhällen via biodlares bin och utrustning, men den kan även spridas via felflygande bin eller röveri. Vildbin (humlor och solitärbin) kan varken få eller sprida sjukdomen, men svärmar från smittade bisamhällen kan innehålla bakteriesporer.