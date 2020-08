Nytt VSK-ras – då pekar Askebrand på otur: ”De får full valuta”

Grönvitt stormade fram i första halvleken men fick ingen utdelning.

I den andra halvleken mot Örgryte IS kom målet genom Brian Span men sedan tappade man allt.

1–1 kom efter ett praktavslut av Kevin Ackermann och 1–2 kom av bara farten tre minuter senare. Fjärde raka förlusten var ett faktum för VSK.

Det är en nedstämd Thomas Askebrand som konstaterar att laget kunde avgjort matchen redan efter 45 minuter.

– Tyvärr tycker jag vi slutar spela, men i den första halvleken tycker jag vi borde göra tre eller fyra mål, säger till VLT-sporten.

– Vi har bollen på mållinjen vid i alla fall tre tillfällen. Vi har några lägen till utöver det så att bara gå in i halvtidspausen med 0–0 kändes rätt tufft.

VSK-tränaren tycker att laget sedan blir passiva, samtidigt som hemmalaget tar vara på sina chanser.

– Jag tror det är lite grann så när man inte är i zonen så blir man försiktig. Innan ledningen så gasade vi ju på. Vi tappar lite energin vi har, och "flowet". Samtidigt måste motståndarna fram och de får full valuta på de två skotten.

Det är ändå fjärde raka förlusten, går det i samma mönster just nu tycker du?

– Vi har inte haft flytet. Flyt förtjänar man, men jag tycker fan att killarna jobbar rätt hårt. Och det är små marginaler, att vi inte får sätta dit det där bollarna.

– Alla matcher lever sitt eget liv men mot Halmstad var det lite likadant. Jag tycker vi gör en rätt bra match där med. Så det mönstret finns kvar.

Hade ni kunnat göra något annat taktiskt, efter att ni tappade kommandot i matchen?

– Taktiskt vet jag inte om man kan göra så mycket mer, man vill ju inte ändra något som fungerat.

– Då får man göra bytena men tyvärr blev inte bytena den injektion de kanske blivit tidigare, säger Thomas Askebrand.

Matchfakta/Superettan

Örgryte IS–Västerås SK 2–1 (0–0)

Mål: 0–1 (57) Brian Span, 1–1 (78) Kevin Ackermann, 2–1 (81) Lukas Browning Lagerfeldt

Varningar, ÖIS: Lukas Browning Lagerfeldt, Hannes Sahlin, Adam Bergmark Wiberg

Varningar, VSK: Filip Almström Tähti, Ahmed Awad

Så spelade VSK (3-4-3): Daniel Svensson – Sean Sabetkar, David Engström, Calle Svensson – Filip Almström Tähti, Simon Johansson (ut 71), Jonas Hellgren (ut 75), William Videhult (ut 83) – Ahmed Awad (ut 83), Karwan Safari, Brian Span.

Ersättare: Michael Jahn, Douglas Karlberg (in 83), Kevin Custovic (in 75), Emil Skogh (in 83), Samuel Holm (in 71), Albin Sporrong, Sebastian Selin.