Odiskutabel förlust – när VSK missade att säkra kontraktet

VSK försökte ta tag i taktpinnen inledningsvis, men skapade inga heta målchanser. Istället var det gästande Örgrytes företagsamme anfallare Adam Bergmark Wiberg som utnyttjade ett misstag från hemmalagets försvarare Sean Sabetkar. Bergmark Wiberg placerade bollen lågt till höger om målvakten Anton Fagerström fram till 0–1 efter en kvart.

Efter en dryg halvtimme nådde Öis kapten Daniel Paulson högst i höjdduell mot Moonga Simba inne i straffområdet och nickade in 0–2-målet. Bortalaget var inte dominant i spelet, men effektivare i och runt straffområdena.

I den andra halvleken försökte VSK flytta upp spelet för att få in en reducering och därigenom skapa nerv i tillställningen.

Emil Skogh byttes in och han slog ett vänsterinlägg, där Viktor Prodell gjordes ner i straffområdet och hemmabänken skrek på straff, men närmare än så kom Grönvitt inte. Gästerna kontrollerade sin ledning på ett tryggt sätt.

Örgrytes Hannes Sahlin fastställde slutresultatet till 0–3 i den 89:e minuten.

Matchens tre bästa VSK-spelare

1. Filip Almström Tähti

I den första halvleken jobbade vänstervingen utmed sin kant på ett oförtrutet sätt och var en jobbig jävel att möta. I den andra var Tähti lite överallt, inte sällan centralt i planen, men byttes ut med en kvart kvar.

2. Michael Jahn

Får sällan några stora rubriker, men gjorde en stabil insats som höger mittback. Kan se lite trög ut i vändningarna, men kompenserar med att vara placeringssäker.

3. Albin Sporrong

Den relative färskingen på denna nivå fick ytterligare en 90 minuters-match. Brände förvisso ett jätteläge i den första halvleken, men vek inte ner sig mentalt.

Matchens match-i-matchen

Ute på kanten hade Filip Almström Tähti och Herman Sjögrell några heta närkamper. Det var ett givande och tagande, där Almström Tähti bland annat drog på sig ett gult kort efter att ha puttat omkull sin motståndare.

Matchens straffsituation

Viktor Prodell blev nedgjord inne straffområdet med 20 minuter kvar av matchen. Hade VSK fått straff där och fått in en reducering kunde matchutgången blivit en annan.

Matchfakta

VSK–Örgryte 0–3 (0–2)

Målen: 0–1 (16) Adam Bergmark Wiberg, 0–2 (33) Daniel Paulson, 0–3 (89) Hannes Sahlin.

Varningar, VSK: Pedro Ribeiro, Filip Almström Tähti ÖIS: Lukas Browning Lagerfeldt,

Domare: Andreas Dufva-Johansson.

Så startar VSK (3–5–2):

Målvakt: Anton Fagerström

Backlinje: Michael Jahn (ut 87), David Engström (ut 76), Sean Sabetkar

Mittfält: Moonga Simba (ut 87), Simon Johansson, Pedro Ribeiro (ut 67), Albin Sporrong, Filip Almström Tähti (ut 76)

Anfall: Brian Span, Viktor Prodell

Ersättare: Daniel Svensson, Jesper Florén (in 87), Calle Svensson (in 76), Karwan Safari (in 76), Emil Skogh (in 67), Gustav Rydberg, William Videhult (in 87).