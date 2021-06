Ola Tedin: Fyra talmansrundor garanterar ingen ny regering

LEDARE. Om statsminister Stefan Löfven tog det bästa av de två alternativ regeringsformen gett honom efter att ha förlorat riksdagens stöd, var det i betydelsen minst dåligt för Socialdemokratin. Att behålla statsministerposten är trots allt ett maktpartis förstahandsval.

I stället för att utlysa extra val, valde han därför den mindre dramatiska utvägen – be om entledigande och fortsätta som expeditionsministär.

Bollen ligger nu hos talman Andreas Norlén som har fyra försök på sig att få till en regering som riksdagen tolererar.

Efter valet i september 2018 tog det 134 dagar att bilda regering. Talmannen har aviserat att det till skillnad från förra omgångens sonderingar med kaffe och kakor, den här gången ska få mer karaktären av snabbfika. Av allt att döma kan en runda med förslag på statsminister och tillhörande bordläggningar genomföras inom en vecka. Om Norlén behöver alla fyra försöken på sig för att lyckas talar vi alltså om en process på nästan en månad.

Även om mandatfördelningen i riksdagen är den samma sedan den förra regeringsbildningen, har spelplanen förändrats radikalt.

Vänsterpartiet tröttnade på att vara dörrmatta och tog klivet ut i avgrunden och röstade på ett förslag lagt av SD. Liberalerna har klart och tydligt deklarerat att partiet vill ha moderatledaren Ulf Kristersson som regeringschef. Centerpartiet vek, om än en vecka för sent, ner sig gentemot V och kunde plötsligt tänka sig att släppa en reformering av hyresregleringarna.

Utsikterna att januariavtalet skulle kunna ersättas av ett juni- eller julidito är därför begränsade och hänger helt och hållet på huruvida Centerpartiet och Vänsterpartiet ska kunna komma överens. Med tanke på centerledaren Annie Lööfs utfästelser att aldrig ge V inflytande lär det bli en knökig förhandling. Att V faktiskt för en vecka sedan fick så pass mycket inflytande att de kunde fälla regeringen kan heller inte bidra till bättre stämning mellan de två partierna.

En S+MP-regering med passivt eller aktivt stöd av V och C skulle dessutom också vila på absolut minsta marginal. Det krävs 175 av kammarens ledamöter för att avvisa en föreslagen statsminister. Oppositionen samlar idag 174. En pikant och inte alldeles oväsentlig detalj i det kommande läggspelet är ledamoten Helena Lindahl (C) på Västerbottensbänken. I januari 2019 ignorerade hon partipiskan och röstade emot regeringen Löfven i stället för att, som resten av hennes parti och Liberalerna gjorde, trycka på den gula avstå-knappen. Gissningsvis är Lindahl just nu under viss press från sin partigrupp att trycka på rätt knapp den här gången.

Liberalernas avhopp från samarbetet vänsterut och misstron mellan V och C bäddar därför för flera besvärliga talmansrundor.

Extra val i Sverige har aldrig genomförts under den nuvarande grundlagen – senast var 1958. Länge ansågs det ogörligt eftersom mandatperioderna bara var på tre år. Att de numera är fyra år långa verkar inte ha fått beröringsskräcken att avta. Visserligen utlyste Stefan Löfven extra val 2014 alldeles i början av mandatperioden efter att inte ha fått stöd för sin budget. Den gången räddades han av decemberöverenskommelsen och valet ställdes in.

Även om det ser mörkt ut för en fortsatt Löfvenregering ska hans partis överlevnadsinstinkt inte underskattas.

Stefan Löfvens bästa gren, som gammal fackbas, är att förhandla. Att han är mindre bra i debatter och särskilt då mot slagfärdiga Annie Lööf och likaledes vasstungade Nooshi Dadgostar ligger säkert också i vågskålen när han nu avstått från att sätta igång en valrörelse.

Med tanke på att Löfven gör nästan vad som helst för att behålla uppdraget som regeringschef borde både C och V ha guldläge för att ställa krav på politiska hjärtefrågor och reformer.

Problemet är bara det att de tycker helt tvärt om i nästan allt.

Räkna därför med några intensiva politiska veckor.