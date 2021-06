Ola Tedin: Vårt ordförandeskap i EU kan bli lika spännande som Sloveniens

KRÖNIKA. Under nästa halvår leds EU av en bråkmakare och populist. Slovenien, under ledning av sin kontroversielle premiärminister Janez Jansa, tar över ordförandeklubban i unionen vid halvårsskiftet.

Jansa benämns ibland med epitetet Mini-Trump för sin flitiga och aggressiva närvaro på Twitter. Folkhumorn i Slovenien har träffande utnämnt honom till Marskalk Twito, en referens till den förre jugoslaviske diktatorn Marskalk Tito.

Medlemsstaterna turas om med ordförandeskapet i EU och varje regering tar givetvis tillfället i akt att föra fram egna hjärtefrågor. Även om de flesta av frågorna på bordet är ärvda från tidigare ordförandeskap ger det rörliga uppdraget givetvis många tillfällen att styra dagordningen på alla de tusentals möten man som ordförande ska leda.

Givetvis gör även Jansas regim samma sak, vilket kan bli ett bekymmer. Det är trots allt fråga om en regeringschef som hotat journalister, understödjer myten om att Trump blev utsatt för massivt valfusk och som regelmässigt twittrar om diverse yviga höger- och nationalistiska konspirationsteorier. Som konkret exempel kan kanske nämnas att det låsta läget i flykting- och immigrationsfrågan under Sloveniens ledarskap nog inte rör sig framåt. Jansa hör i den frågan till samma vägrare som Polen och Ungern. Under toppmötet under midsommarhelgen som föregick vaktavlösningen verkar Jansa emellertid ha avhållit sig från grova utspel.

Inte för att det inte fattades tillfällen, Ungerns repressiva lag om sexualundervisning och förhållandet till Ryssland var trots allt två frågor han mycket väl kan ha tilltalat den frispråkige premiärministern.

Så det slovakiska medlemskapet blir i bästa fall färgstarkt och i sämsta präglat av den typ av nationalkonservativa och populistiska förslag vi i Sverige är vana att höra från SD och som frodas i Ungern, Polen och Slovakien.

Det är frestande att se på det slovenska ordförandeskapet som en udda men enstaka företeelse jämfört med det nuvarande tyska ordförandeskapet och det påföljande franska.

Eller varför inte Sveriges? Vi tar ju över ordförandeskapet vid nyår 2023 och inte minst under vårt första ordförandeskap 2000 var särskilt dåvarande statsminister Göran Persson pådrivande för EU:s stora utvidgning österut.

Men är Sverige så mycket bättre egentligen? Vår inställning i flyktingfrågan var – fram till Syrienkrisen 2015 – att flyktingmottagande och immigration var varje lands enskildhet och inget EU skulle lägga sig i. Alltså samma position som Janez Jansa intar idag.

Sverige är också, som särskilt den briljanta EU-reportern Ylva Nilsson så förtjänstfullt lagt i dagen, ett av EU:s motvilligaste medlemsländer. Den svenska grundinställningen till alla nya förslag är aningen att vi redan gör just så, fast bättre. Att det är onödigt eller att det blir för dyrt.

Inställningen har gjort att Sverige inte riktigt alltid tas på allvar inom EU.

Med tanke på hur vansklig regeringsbildningen efter valet 2018 var och den pågående regeringskrisen är det heller inte helt osannolikt att ordförandeskapet i januari får skötas av antingen en svensk expeditionsministär eller ledas av en regering där EU-skeptikerna i SD har stort inflytande.

Det bäddar för ett lika intressant svenskt ordförandeskap 2023 som det slovenska 2021.

