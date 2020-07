Olivia cyklar för sin sjuka syster: ”Jag vill sprida kunskap om sjukdomen”

Olivia Ericsons lillasyster Clara insjuknade i ME/CSF i mars förra året. En kronisk sjukdom där inget botemedel finns att tillgå.

Därför har nu Olivia valt att cykla från Västerås till Göteborg för att uppmärksamma ME/CSF.

– Clara kan inte cykla längre och sålde sin cykel till mig. Jag funderade hur jag skulle få med mig den hem till Göteborg och då kom även idén att samla in pengar till forskningen om ME under vägens gång.

– Och att sprida kunskap om sjukdomen. Jag hade själv ingen aning om vad ME var innan min syster fick det.

Olivia kommer att följa olika cykelleder och några av stoppen kommer vara i Arboga, Örebro, Askersund och Lidköping. Övernattningen sker i en hängmatta under bar himmel.

– Jag är ju uppvuxen i Västerås och har cyklat under barndomen men för övrigt är jag ganska otränad. Det ska bli intressant att se hur kroppen reagerar, blir en utmaning.

– Men jag gör det här för sin syster och för forskningen i ME.

ME kan drabba vem som helst, oavsett kön och ålder. Man vet heller inte varför folk får den här sjukdomen. Innan Clara blev sjuk var hon aktiv och hade framtidsplaner. I dag är hon sjukskriven och är beroende av hjälp från familj och hemtjänst som hon får 1,5 timme i veckan. Vilket gör att det blir en anhörigsjukdom också

– Försäkringskassan klassar inte ME som en sjukdom, så när man väl fått diagnosen blir man ofta utan ersättning. I dagsläget lever Clara på existensminimum.

– Sjukdomen kommer i skov och vissa dagar mår hon bättre, men aldrig som tidigare. En bra dag kanske hon kan ta sig ut på gräsplätten nedanför där hon bor och ta en promenad på 5 minuter. En dålig dag orkar hon inte ens svara på meddelande på mobilen, sköta hygienen och matlagningen.

Så här skriver Clara i ett inlägg på Instagram:

"Mitt namn är Clara Ericson och i mars 2019 blev jag sjuk i ME/CFS. Då visste jag inte att mitt liv skulle förändras för alltid. Då visste jag inte att jag sa hejdå till mitt friska liv för att gå in i ett liv som kroniskt sjuk i en fruktansvärd sjukdom. Denna sjukdom har tagit ifrån mig i princip hela mitt liv, min framtid och den jag är som person. För att kort förklara är det som att sitta i livstids fängelse utan att ha begått ett brott och att leva konstant med influensa. Jag vill inte att människor ska tycka synd om mig och se mig enbart som ”hon som är sjuk i ME”, men jag vill försöka sprida information om denna sjukdom från mitt perspektiv och kanske bidra till en ökad allmän förståelse för sjukdomen."

Olivia har skapat ett konto på Facebook för att samla in pengar till forskningen om ME, (bike for ME/CFS insamling för Open Medicine Foundation).

– Man vill ju att Clara ska få prata själv, men just nu är hon så pass dålig, hon orkar inte.

– Ovissheten är tärande.

Mer om ME/CFS. Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome:

ME är en allvarlig, kronisk multisystemsjukdom där nervsystem, immunförsvar och energiproduktion är påverkade. Aktuell forskning talar för att överansträngning utlöser en sänkning av den aeroba energiproduktionen, som tycks bli långvarig eller i värsta fall bestående. Forskning och läkarerfarenheter har konstaterat att ME är en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar.

Exempel på ​ansträngningsutlösta symtom är influensaliknande känsla/slakhet, feber eller feberkänsla, muskelsvaghet/​muskulära utmattningsymtom​, värk/​huvudvärk​, mjölksyravärk, extrem sjuklig ansträngdhet, koncentrationsproblem, hjärndimma, ​halsont och symtom från hjärtat (ex. hjärtarytmier, hög puls, oregelbunden puls)​.

Källa: https://rme.nu/om-me-cfs/