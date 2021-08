Olycksaliga minuter sänkte VIB – tog sig an SSL-lag: ”Det som gör avtryck”

Anmäl text- och faktafel

Västerås IBS har sedan tidigare avancerat till svenska cupens gruppspel. Detta efter att man slog ut Nykvarns IBF. På fredagskvällen var det dags för den första av tre matcher i gruppspelet som avgörs över denna helg.

Först ut var svårast möjliga motstånd i gruppen, SSL-laget Karlstad IBF.

Trots att VIB ställdes mot ett lag ifrån en högre division så var ställningen 0–0 efter den första perioden.

Men i den andra skulle Karlstad tillslut hitta igenom. Efter att första målet satt tog det inte ens tre minuter innan ställningen var 0–3. En total scenförändring för matchens fortsättning. När perioden var över hade Karlstad lyckats utöka en gång till.

Skeendet var snarlikt i den tredje perioden när mål fem, sex och sju kom inom de tre sista minuterna av matchen. Slutresultatet skrevs till 0–7.

I slutändan en klar förlust men det är ändå en positiv VIB-lagkapten som yttrar sig till VLT efter matchen.

– Jag tycker att vi går in och gör en riktigt bra första period, vi stänger verkligen ute dem, håller dem utanför oss. Ser man till hela matchen tycker jag inte 0–7 är en jätteförlust, om man tänker på skillnaden emellan serierna. Och att vi bara har spelat två matcher tillsammans innan den här, säger Sophia Mangs.

Enligt lagkaptenen var minuterna efter 0–1-målet ytterst ödesdigra och blev avgörande för matchens utfall.

– Precis, när de får hål på oss. Efter det första målet så hänger vi lite med huvudena. Då släpper vi in tre snabba och om vi istället hade haft huvudena högt så hade det nog inte rullat ifrån så mycket. Det blir det vi får ta lärdom av i den här matchen, att vi måste fortsätta även om vi släpper in ett mål. Sådant kommer ske under säsongen, då måste vi fortsätta köra på och peppa varandra.

Du tycker att det blir avgörande för matchen?

– Ja gud det tycker jag, efter 1–0 hänger vi rejält med huvudena och det är det som gör avtryck på matchen.

Sophia Mangs tycker att det var kul att ställas mot ett SSL-lag och att det fanns flera saker att lära sig. Såsom vad som krävs för att ta sig själv och laget till den nivån.

– Det går betydligt mycket fortare, både med och utan boll. Ja det är två steg upp om inte annat. Det gör att man måste tänka steget längre hela tiden, i varje situation.

Redan under lördagen väntar nästa match i gruppspelet. Då ställs man mot seriekonkurrenten Skoghalls IBK. Då är det seger som gäller om man ska ha en chans att avancera vidare.

– Jo men jag tycker vi gör en bra match idag. Det gäller att ladda om batterierna och göra en minst lika bra match imorgon. Vinner vi imorgon får vi hoppas att Skoghall tar dem (Karlstad) på söndag. Så får vi vinna våra matcher, då har vi fortfarande chansen, säger Sophia Mangs.

I gruppen spelar även division 1-laget GS 86 AIF som VIB möter på söndag.

Matchfakta/Svenska cupen

Karlstad IBF–Västerås IBS 7–0 (0–0, 4–0, 3–0)

Period 1: -

Period 2: 1–0 (08.15) Frida Swahn (Alexandra Terner), 2–0 (10.33) Adina Alfredsson (Frida Swahn), 3–0 (10.58) Adina Augustsson (Carolina Karlsson), 4–0 (13.40) Carolina Karlsson (Maja Hane).

Period 3: 5–0 (17.36) Emma Dahlström (Frida Swahn), 6–0 (18.15) Maja Hane (Carolina Karlsson), 7–0 (19.18) Alexandra Terner (Emma Dahlström)

Utvisningar: Karlstad: - VIB: 1x2

Domare: Albin Jakobsson, Lars Larsson