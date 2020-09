Omställningsberättelser ska ge oss ljusare bild av framtiden

Klimathotet får onekligen framtiden att framstå i en mörk dager. Genom Norbergsonen och författaren Sven Olov Karlsson, som i sitt författarskap intresserat sig för klimat- och omställningsfrågan, kom Helena Öberg Carlsson i kontakt med Lunds universitet där det pågår ett projekt om omställningsberättelser. Initiativtagaren till det är författaren och poeten Mats Söderlund som arbetar tillsammans med bland andra Alexandra Nikoleris, forskare i energisystem och klimatfiktioner. Nu har Region Västmanland och Lunds universitet inlett ett samarbete om omställningsberättelser som syftar till att skapa samhörighet och engagemang för omställning bortom dystra katastrofbilder och enkla lösningar.

– I regionens uppdrag ingår regional utveckling och konsten är en drivkraft för det. Tanken är att vi ska fånga upp berättelser från Västmanland med oro och tankar inför framtiden, men också att försöka finna hopp. Vi vill motivera människor att skapa sina egna tankar om klimatförändringarna och skapa utrymme för reflektion och engagemang, säger Helena Öberg Carlsson.

Konstnärerna som nu kan söka till att få vara med i projektet kan vara verksamma inom vitt skilda områden i allt från film och bildkonst till text. Under ledning av den Stockholmsbaserade konstinkubatorn Transit kommer de att undersöka relationen mellan konstnärligt skapande och forskning inom klimatområdet.

– Konsten får inte bli garnityren som kommer i slutet, det är viktigt att konstnärerna är delaktiga och bidrar genom hela processen. Vi får se vilka det är som söker, men inom konstområdet luckras de gamla stuprören upp och allt fler konstnärer arbetar inom flera fält, något som vi kanske kommer att få se i det här projektet.

Projektet pågår under tre år och finansieras via medel från Kulturrådet. Redan under hösten kommer allmänheten kunna ta del öppna föreläsningar.