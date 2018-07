Aparta åsikter av Ulf Hedman

Anmäl text- och faktafel

Replik. Ulf Hedman gör ett stort nummer av att hans val att rösta på SD är ett val mellan partier med likartad bakgrund och framtidstro. Enligt Ulf är det bara så att gammelpartierna bara inte vill släppa in SD i stugvärmen och ge dem makt. Usch, usch, usch!

SD är dock inget vanligt parti!

Ulf fnyser också åt en trotjänare inom den kommunal politiken, Birgitta Nilsson, som under decennier varit med i kommunfullmäktige och olika nämnder. Hon har gjort ett strålande arbete under massor med år. Vad gjorde Ulf Hedman själv under den tiden? Offentligt politiskt tålamodskrävande arbete verkar inte varit fint nog för honom!

Ulf tar avstånd ifrån Björn Söders stolliga uttalanden och det är väl bra. Men, SD-folket sprider ju massor med stolliga uttalanden så Ulf kommer nog att bli fullt sysselsatt framöver med att hålla reda på allt hans medbröder säger.

En del personer känner sig stora och tuffa när de står där vid sidan om och ser verklighetens myrstack ovanifrån?

Ulf tar avstånd ifrån Björn Söders stolliga uttalanden och det är väl bra. Men, SD-folket sprider ju massor med stolliga uttalanden så Ulf kommer nog att bli fullt sysselsatt framöver med att hålla reda på allt hans medbröder säger. Ulfs riksdagsgrupp är inte direkt känd för att vara seriös.

SD har en bakgrund med nazistiska rötter. När Jimmie Åkesson anslöt sig till SD gick man fortfarande omkring och heilade. SD-folk med Jimmie Åkesson har sjungit nidsånger om mordet på Olof Palme.

Jag är stolt över alla gammelpartier som deklarerar att samarbete med detta parti är helt otänkbart. SD är inget vanligt parti!

Höga företrädare för SD har skrattat högt när man jämförde judar med svin.

SD:s partisekreterare säger "Och du är inte välkommen i Sverige, Kahin!" till en person, som bott i Sverige i 26 år.

Jag är stolt över alla gammelpartier som deklarerar att samarbete med detta parti är helt otänkbart. SD är inget vanligt parti!

Jag är mycket ute på nätet såsom socialdemokrat och svarar och kommenterar alla de troll – en mycket stor del är SD-troll – som spyr sin galla över allt och alla. Vad de säger sig vilja göra med alla invandrare, kvinnor, sossar och fackföreningsfolk är helt obeskrivbart. Så mycket hat det finns därute! Ska vi såsom SD bara ignorera allt detta hat?

Jag är stolt över alla gammelpartier som vinnlägger sig om att inte möta allt detta hat med ytterligare hat. Ibland är det svårt men man tvingas ofta andas tre ggr extra.

SD motiverar ju alla problem i dagens svenska samhälle med invandrare. Alliansens jobbskatteavdrag, vinstuttagen från våra skattefinansierade verksamheter, låga pensioner, vårdens villkor med mera är inga problem som SD ens funderar över. Alla samhällsproblem är bara invandrarnas fel. Det blir en enkel tillvaro när man alltid har syndabockar att ta till.

SD är inget vanligt parti!

Det måste kännas skönt för Ulf Hedman att äntligen ha hittat hem!

Kjell Wadelius