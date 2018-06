Dags för extra skatt på socker, fett och kött?

Det är Intressanta men beklagliga turer kring avskedandet av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. Utan att veta hela sanningen bakom så verkar det via massmedias rapportering att hon bara utfört de direktiv hon fått från regeringen. Kanske lite för nitiskt och med metoder som kan kritiseras, men i alla fall så försökte hon genomföra sitt uppdrag om att sjukpenningtalet i december 2020 inte ska överstiga 9 dagar och att nybeviljade sjukersättningar inte ska överstiga 18 000 kronor i genomsnitt per år under 2016–2020. Men också att skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män ska minska.

Direktivet kom från Socialdepartementet 2016 och beslutades av vår nuvarande Socialminister Annika Strandhäll, men under den tid hon var Socialförsäkringsminister. Den större kostymen hon nu har fick hon när Gabriel Wikström lämnade sin post som folkhälso- och sjukvårdsminister med ansvar för idrottsfrågor.

Strandhäll är nu den minister som har total makt över människors hälsa i Sverige. Tyvärr verkar hon inte lyft blicken och sett vad orsaken är till varför människor är sjuka och sjukskriver sig, utan jobbar fortfarande med stuprörsindelning av de olika områden hon ansvarar för.

Att människor sjukskriver sig, eller blir sjukskrivna av en läkare, har givetvis en rad olika anledningar. Det är allt från tydliga och klara diagnoser, beroende på allvarliga sjukdomar, till mer diffusa psykosociala symptom. Att då försöka åtgärda det hela med att ge direktiv till den myndighet som administrerar detta om att bara minska antalet sjukdagar och nivån på den genomsnittliga sjukersättningen är väldigt naivt.

Det gäller givetvis att se allt i sitt sammanhang, vilket Strandhäll verkligen borde kunna göra bättre än någon annan då hon ju också ansvarar för folkhälsan och idrotten.

Det finns förmodligen två huvudanledningar till att människor är sjuka och mår dåligt. Dels det höga arbetstempot, som den digitaliserade och ständigt uppkopplade världen vi nu befinner oss i bidrar till, vilket gör att arbetsbelastningen och stressen blir för hög för gemene man. Den andra är vår generella livsföring där vi rör oss för lite och ofta äter en för energigivande kost som samtidigt ger för lite näringsämnen. Kombinationen av de bägge orsakerna är förödande och kan bara leda till att människor får en rad olika fysiska och psykiska sjukdomssymptom.

Nej minister Strandhäll, och övriga politiker – för det verkar inte finnas någon som riktigt vill ta tag i det här – man måste få bort roten till det onda för att komma till rätta med problemet. Visst är det bra att man får sjukersättning, men det vore givetvis ännu bättre både för individen och för samhället om man kunde hjälpa människor att hålla sig friska istället.

Det finns i dag tusen och åter tusen vetenskapliga studier som visar hur man ska leva för att hålla sig frisk. De som forskar på området är också ense om vad som behöver göras. Tyvärr kommer inte deras röster fram i debatten utan dränks av rop på mer pengar till sjukvården av människor som tror att det är den enda lösningen, något som också backas upp av det medicinska kollektivet och politiker.

Problemet är att det inte finns något parti som driver den här typen av folkhälsoagenda trots att den både är miljövänlig, klimatsmart och sjukdomspreventiv.

Det måste nog tyvärr till andra ekonomiska styrmedel och politiska beslut för att få en ändring till stånd. Några saker som omgående skulle kunna få Försäkringskassan att nå sina mål om lägre sjukskrivningskostnader är extra skatt på socker, fett och kött, stöd till ekologisk odlade grönsaker, samt minskad arbetsgivaravgift för att kunna ge anställda möjlighet på arbetstid motionera eller koppla av, helst ute i naturen. Stöd till de organisationer i civilsamhället som i dag med rent ideella medel bedriver folkhälsoverksamhet skulle också kunna bidra en hel del.

Pehr-Johan Fager

ordförande Riksförbundet Hälsofrämjandet