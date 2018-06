Elias Norgren: Sverige behöver inga fler okunniga vänstermänniskor

Den nyblivna vänsterpartisten Lena Wallin som citerade socialdemokratiske statsministern Per Albin Hanssons så kallade folkhemstal, och också påstod att Sverigedemokraterna stulit begreppet “folkhem” från socialdemokratin, bör överväga att läsa sig in i ämnet hon skrev om. “Folkhemmet” var nämligen inte ett ord som Per Albin Hansson själv, eller någon i hans parti, myntade, utan det härrör från den nationalistiska högern under tidigt 1900-tal. Den något bortglömda nationalistideologen Rudolf Kjellén (1864–1922) var bland annat en flitig brukare av ordet, som i hans kretsar manifesterade en slags svensk nationalsocialism, två årtionden innan de tyska nazisterna tog över det begreppet.

Att Per Albin Hansson sedan tog “folkhemmet” och gjorde det till sitt egna har inget med “demokratisk socialism”, som Wallin kallar det, att göra, utan det var för att han själv var en nationalist. Ett av Hanssons mindre kända citat lyder “Sverige åt svenskarna, svenskarna åt Sverige”. Låter inte det rätt mycket som något Sverigedemokraterna hade yttrat?

Nej, Per Albin Hansson hade nog inte gråtit blod över att Jimmie Åkesson anammat hans folkhem, men det hade han nog gjort om han fick se vad hans gamla parti socialdemokraterna, och de övriga partierna i Sverige gjort med hans land. För svenska politiker, inte minst Vänsterpartiet, så lyder tongångarna snarare “Sverige åt alla, inget åt svenskarna”. Både Hansson och Ernst Wigforss, som Wallin också citerar, hade nog liksom mig själv och mer än en miljon andra svenskar röstat på Sverigedemokraterna om de hade levt än idag.

Elias Norgren

medlem i Sverigedemokraterna sedan ett år