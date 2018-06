En pensionärs funderingar inför det stundade valet

Det är säkert många inom politiken som inte tänker på vad som händer med inkomsten när man går från jobb till pension.

Inkomsten sänks med cirka 35-50 procent. Ingen direkt överraskning men kännbart. Givetvis förväntas en jämlik beskattning, vi lever ju i samma samhälle. Nu betalar pensionären för "det skall löna sig att arbeta".

Anledningen var att de som är arbetslösa skulle börja jobba. Vem kan tro på en sådan tanke.

Före 2007 hade vi en jämlik beskattning, då fick ledningen för M iden att införa ett jobbskatteavdrag för alla som jobbar. Anledningen var att de som är arbetslösa skulle börja jobba. Vem kan tro på en sådan tanke.

Vad är nu detta avdrag, en ny kolumn i skattetabellen skapades (nr 3) pensionären har nr 2 och avdraget skall göras på kommunal och landstingsskatten (KLS).

Den skatten täcker välfärden i vår boendenärhet. Kommuner och landsting får således mindre in på skatten. Staten måste då kompensera bortfallet.

Nu blir avdraget ett bidrag, staten betalar då ett bidrag till dem som arbetar och ett bidrag till de som är arbetslösa. Kan det verka vettigt.

Pensionären är den enda inkomsttagaren i samhället som betalar full Kommunal- och Landstingsskatt

Jobbskattebidraget har betalats i snart tolv år. En jämförelse i några inkomstklasser ger en intressant men sorglig bild.

En månadsinkomst på 15 000 kronor ger ett bidrag under elva år på cirka 200 000 kronor. 35 000 kronor ger ett bidrag under elva år på cirka 275 000 kronor, 61 000 kronor ger ett bidrag under elva år på cirka 250 000 (= riksdagsarvodet), och en månadsinkomst på 90 000 kronor ger ett bidrag under elva år på cirka 175 000 kronor.

Bidrag är till hjälp för behövande, jag anser att man träffat helt fel och det har kostat staten mycket pengar till reformen och kommer att kosta mer till alla löften.

Det vore bättre om dessa stora summor gått till löner inom skola, polis och vård.

Jag hoppas att jag har fel men är det så här illa bör det vara en fråga för KU-granskning.

Sture Ericsson