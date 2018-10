Ingemar Andréason: Västerås kan få annat än S-politik

Nu när Liberalerna anslutit sig till den styrande klanen i Västerås, måste S acceptera, att kommunen INTE styrs enbart av socialdemokrater. L, C, MP och S utgör en majoritet med tonvikt på mittenpolitik. Detta innebär, att ledaren i gruppen Anders Täljebäck (S) aldrig får och kan uttrycka sina S-åsikter, som han gjorde under de fyra gångna åren. Först mot slutet av valperioden syntes C och i begränsad omfattning MP.

Jesper Brandberg (L) och Lars Kallsäby (C) måste visa, att med deras aktiva stöd är S-politik utesluten. Notera, att också M, KD och SD kan ha ett indirekt inflytande om S och V drar åt fel håll.

Den S-märkta politiken under de gångna åtta åren, har INTE varit bra för kommunen. Felaktigheter och dumma beslut inom skola och äldrevård samt konstiga byggprojekt har förstört tillväxten och kvaliteten.

Några ”drömprojekt” måste omförhandlas, då de kommer att kosta alldeles för mycket för kommuninnevånarna. Ett sådant är stationsområdet. Det går att förenkla/förbilliga och skapa samma effekt att inte tudela staden. Nya byggområden måste öppnas upp som ersättning för alla dessa felaktiga förtätningar.

Byggföretagens sätt att bygga med få parkeringsplatser och med smala gator med gatuparkeringar har varit förödande. Inriktningen att optimera försäljningsintäkt i förhållande till markytan har varit klart förkastlig.

Här har S haft huvudansvaret. Nu behöver kommunen billiga hyresrätter som är anpassade för unga, låginkomsttagare, seniorer och trygghetsboenden.

De S-ledda besluten att låna ut pengar till staten för infrastrukturprojekt måste bevakas avseende återbetalning. Stödbidrag till påkostade bad och flygplats måste omförhandlas.

Förväntade kostnadsökningar under kommande år för skola och äldre samt kommunala pensioner måste vara styrande för kommande politik. Att rätta mun efter matsäcken måste bli den normgivande ledstjärnan. Inga investeringar bör göras utan klara kostnadsuppskattningar och risknivåer.

Ingemar Andréason

