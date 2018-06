Jimmy Durmaz blev i helgen ”invandraren” som förstörde för Svenskar

Det sägs ju att inom fotboll är alla välkomna – oavsett hudfärg. Det enda som bedöms är endast ens handlingar på plan. Men detta gällde bara fram tills i lördags. I lördags förlorade vårt älskade Sverige sin andra VM-match i gruppspelet mot Tyskland.

En sekund ifrån att Sverige nästan skulle vara klara för åttondelsfinal så kommer ”invandraren” Jimmy Durmaz in och förstör för "Sverige”. Ja för han blev just i det ögonblicket ”invandraren” Jimmy Durmaz. Så tyckte de flesta och de flera tusen "Svenska” hatkommentarer som vällde in över Jimmy Durmaz konto i sociala medier.

Ett ögonblick där han orsakade en frispark som ledde till Tysklands segermål i den 95:e minuten. För att ”invandraren” Jimmy Durmaz är en del av Sverige bara när han gör något bra. Annars får han inte vara med.

Jag undrar: Är detta ett Sverige 2018 som vi ska acceptera?

Har ni tänkt på att de här hatarna skrev inget om att Zlatans hudfärg spelade roll vid hans avgörande insatser och betydelse för Svensk fotboll. Men Jimmy Durmaz hudfärg spelar roll vid ett misstag. Som kunde ha gjorts av vem som helst. Med vilket efternamn som helst.

Detta är vidrigt.

Detta är rasism i sin absolut värsta form. Vi har alla en skyldighet att agera – nu.

Vi får aldrig tysta ner rasismen och säga att det bara är enskilda tokstollar. Hur många exempel behöver vi innan det blir en kultur? För att när det blir en kultur – då är det för sent.

Du som vill skapa ett Sverige som bygger på ett ”vi” är Sverige, oavsett hudfärg, där det som bygger vårt samhälle är demokrati, jämställdhet och frihet måste agera nu.

Vladimir F Ahmed

grundare och ordförande Vi är Sverige