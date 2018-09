Just nu, måndag eftermiddag

Varför inte en blocköverskridande regering, bestående av C, L, M, S och MP, med Annie Lööf som statsminister?

Fördelar: Vi får då en statsminister som ...

... ”tänker grönt”.

... med rak rygg kan hålla Åkesson på avstånd från regeringsinflytande.

... blockpolitiken, denna politiska tvångströja, luckras upp.

Varför inte Löfven eller Kristersson?

Båda har förlorat stort och framstår som omöjliga för ”röda” respektive ”blå” väljare. Kristersson kan dessutom knappast anses som pålitlig vad gäller att hålla Åkesson stången.

Vinnarna då, V, KD och SD? V sliter fortfarande, oförtjänt om vi ser till V:s politik i dag, med det historiska arvet och sammankopplingen med kommunismen. Detta skrämmer många. KD, ett parti som smugit in stavelsen -krist- i partibeteckningen, tar med detta för stora ord i munnen. SD, slutligen, är ett parti som, för att låna en formulering av självaste Åkesson, ”inte passar in i Sverige”.

Agneta Lejdhamre

