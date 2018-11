Roger Carlstedt: Hur upprörda ska Alliansväljare vara och på vem?

Med förundran har jag läst en anonym insändare 19 oktober och med intresse Jesper Brandbergs (L) svar 26 oktober.

Skall Alliansväljarna vara arga på dem som inte röstade så att Alliansen fick egen majoritet, eller på det egna partiet som inte lyckades få tillräckligt starkt mandat för sin politik?

Inget parti i Sverige, på någon nivå, är stort nog för att få en egen majoritet. Detta innebär, rent krasst, att inga vallöften kan infrias till 100 procent av något parti. Beroende på hur man kan pussla ihop olika politiska konstellationer kan man komma mer eller mindre nära sina vallöften.

Styrkeförhållandena partierna emellan är det som i praktiken avgör vilken politik som kommer att föras. VLT har så gott som det låtit sig göras gett oss läsare en bild av den lokala regeringsbildningen. Partierna å sin sida har också de försökt förklara varför det blev som det blev.

Resultatet av de lokala förhandlingarna har skapat missnöje hos vissa. Att de partier som inte är med i majoritetsstyret är missnöjda är lätt att inse och vi kan kallt konstatera att M, KD, V och SD inte har lyckats speciellt väl att företräda sina väljare.

Anonymt påkallas räfst, rättarting och egensanering. Varför anonymt? Sviker modet att stå för och försvara sina åsikter om man är så fundamentalt missnöjd?

Men hur upprörda skall Alliansväljare vara? De har ju genomgående röstat på små partier utan något gemensamt valmanifest och som envisats med att kalla sig Alliansen. Lite tillspetsat kan man säga att väljarna inte visste vad de röstade på, förutom vad det egna partiet står för.

Det fanns inte ens ett löfte om att man skulle hålla ihop Alliansen, bara ambitioner. I det kommunala styret finns endast L och C, nu i en ny allians.

Betyder det att L och C har lyckats? Frågan kan besvaras först om fyra år, men det finns i alla fall en ovanligt tydlig utfästelse för var fokus skall ligga under mandatperioden i det 140-punktsprogram som går under namnet ”Utveckling Västerås 2018-2022”.

Det ger inte enbart S, L, C och MP:s väljare en utmärkt checklista, den kan givetvis alla följa och använda som tillhygge i debatten eller som bekräftelse på att det gick att påverka utvecklingen av Västerås, de enskilda partiernas litenhet till trots.

För ordningens skull: ja, jag röstade på Liberalerna i kommunvalet och ja, jag anser att partiföreträdare har gjort ett gott jobb så här långt för att få genomslag för en liberal politik.

Roger Carlstedt

