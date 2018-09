Solceller och vindkraft kan inte ersätta kärnkraften

Man har i energiöverenskommelsen kommit överens om att kärnkraften skall avvecklas. Vissa miljövänner menar att bortfallet i elproduktion kan ersättas med solceller och vindkraft.

Även företagen som säljer solceller medger att allt med solenergi är inte guld och gröna skogar, även solenergi har nackdelar.

Men ingen har sagt något om hur man skall få fram tillräckligt med el under vinterhalvåret. Att man på årsbasis kan ersätta energin från kärnkraftverk med el från solceller är möjligt bara man har tillräckligt stor yta. Att däremot på dagsbasis ersätta energin från kärnkraftverk med el från solceller under årets alla dagar är inte möjligt oavsett hur stor yta man har.

Solpaneler täckta med snö genererar inte någon el. Ett 5 kW solcellssystemet kommer att leverera ungefär 4 500 kWh per år. Om man räknar med att solcellerna levererar 5 kW under halva dygnet under juni och juli så motsvarar detta 3 600 kWh. Kvar till övriga tio månader blir då 900 kWh vilket som alla förstår innebär att under sex månader produceras i stort sett ingen el alls.

El är färskvara och måste konsumeras i samma ögonblick som den produceras. Att lagra stora mängder el är problematiskt.

Solcellernas elproduktion varierar alltså både över året och över dagen. Att använda batterier för att lagra överskottsel är ett dyrt sätt enligt solcellsföretaget, bättre är att använda elnätet som ett stort batteri. Överskottet leds ut till elnätet vilket man kan få betalt för, har man underskott köper man sin el som vanligt.

Det bästa systemet är att vid överskott pumpa upp vatten till en högt belägen reservoar för att vid underskott släppa ned vattnet genom ett vanligt vattenkraftverk. Problemet är att det är stora vattenvolymer det rör sig om. Att lagra motsvarande ett halvt års produktion från ett kärnkraftverk (ca 4,3 TWh) om man har 500 meters fallhöjd och tillåter 10 meters reglervariation innebär att reservoaren måste ha en yta av runt 300 kvadratkilometer, alltså jämförbart med Siljans 290 kvadratkilometer.

Inte heller vindkraften är pålitlig som producent av el. Problemet är att vindkraftverk producerar energi bara när det blåser och att effekten varierar kraftigt med vindstyrkan.

Under fyra mycket blåsiga dagar från 11 till 15 september 2017 var uteffekten från svensk vindkraft omkring 2500 MW, Den 17 september var sedan den genererade effekten mindre än fyra procent av detta. Vissa menar att om det inte blåser här så blåser det någon annanstans. Tyvärr stämmer inte detta, vid några tillfällen har det varit nästan vindstilla över i stort sett hela Västeuropa.

Under mitten av februari 2018 var det några dagar med ett ganska stabilt högtryck över Sverige med låga temperaturer och svaga vindar, vad man brukar kallas ”strålande vinterväder”. 20 februari var produktionen från vindkraften runt 260 MW, mindre än en tiondel av vad den var som max i september 2017.

Hade vi inte haft kärnkraft hade vi fått importera cirka 8000 MW, framför allt från koleldade kraftverk i Polen och Tyskland.

Kylan gjorde att elförbrukningen hamnade relativt högt, omkring 24 000 MW. Produktionen var runt 24 200 MW varav vattenkraft 12 200 MW, kärnkraft 8 600 MW och vindkraft 260 MW. Övrigt kom framför allt från fossileldade värmekraftverk.

Torbjörn Einarsson

