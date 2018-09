Sverre Haukeland: Oklokt att bilda regering med SD

I en debattartikel 12 september önskar Ulf Hedman sig "en handlingskraftig M+SD+KD+L-regering". Det kommer inte att hända. Om det "omöjliga" ändå skulle hända, skulle en sådan regering inte bli särskilt långlivad. Det beror inte på att den inte skulle ha majoritet i riksdagen, utan på att den skulle gå i upplösning genom inre stridigheter. Koalitionen hade varit ännu mer omöjlig om Hedman inkluderat C i sitt önsketänkande. Lika bra det, eftersom Annie Lööf verkar ha en egen agenda och centerpartiet snabbt förflyttat sig ideologiskt i liberal riktning.

Sverige har ingen tradition av breda koalitioner så som man har i Finland och Tyskland. Tvärtom, svensk politik har under decennier präglats av två politiska block, där det stora socialdemokratiska partiet, just nu med två mindre stödpartier, stått mot ett löst sammanhållet borgerligt block, där moderaterna under senare år varit det ledande partiet. Det största blocket har oftast bildat regering. Under mandatperioden 2014-2018 har de gamla partierna allvarligt tummat på de parlamentariska spelreglerna för att kunna behålla dominansen. Hjulspåren har med åren blivit rätt djupa och samma gamla retorik upprepas år efter år.

De nationalistiska Sverigedemokraternas intåg i riksdagen har förändrat förutsättningarna för blockpolitiken. I vår globala värld med EU-anslutning kan vi inte enbart kan använda en politisk skala mellan höger och vänster, utan inkludera internationalisering kontra nationalism som en ny dimension. SD är så extremt nationalistiska att det är omöjligt att beskriva partiet som ett höger- eller vänsterparti. Den starka nationalismen är ett arv från partiets bruna rötter.

Hedmans förslag om en bred koalition är något som man skulle kunna tillgripa i en nationell krissituation och påminner om den samlingsregering som Sverige och andra länder hade under andra världskriget. Ett av problemen är att något av de stora partierna måste leda regeringen och ha statsministerposten. SD är som tredje största parti och genom sin avvikande politik uteslutna; det måste bli antingen S eller M. Är det troligt att Stefan Löfven accepterar Ulf Kristersson? Knappast.

Anders Ygeman (S) har nyligen uttalat att det nu är slut på blockpolitiken. Det är helt tydligt att man vill spräcka Alliansen och ha med ett eller flera av de borgerliga partierna för att kunna fortsätta med en regering ledd av S. Frågan är om någon låter sig lockas över. Det blir inte M eller KD, knappast C eller L heller. Ett av partierna eller båda kanske tar chansen på att "göra en Ola Ullsten" och försöker sig på att regera i minoritet med hoppande omröstningar i riksdagen. Detta är självfallet inte hållbart i längden. Fortsättning följer.

Det är dags för det Ulf Hedman kallar "gammalpartierna" att respektera valresultatet och behandla SD mer korrekt än hittills. Då kan de inte göra flera "decemberöverenskommelser". Det vore ändå oklokt att släppa in SD i en ny regering. Det skulle bara skapa oreda och leda till regeringskris.

Sverre Haukeland

