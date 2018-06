Torbjörn Einarsson svarar Bror Larsson

Replik på Bror Larsons inlägg ”Låt landsbygden producera energi” i VLT 7/6. Man kan inte jämföra årsproduktionen av elenergi från solceller och från kärnkraftverk. Anledningen är att solceller har en mycket varierande produktion, mest produceras under sommarmånaderna när konsumtionen är som lägst och nästan inget under vintermånaderna när konsumtionen är som högst, medan kärnkraftverk har en i stort sett konstant produktion under året. Anledningen är att kärnkraftverk fungerar bäst om de får gå med konstant produktion sedan använder man i Sverige vattenkraften, som är snabb och enkel att reglera, för att i varje ögonblick anpassa totala produktionen till konsumtionen. För som Bror förmodligen vet så är el färskvara, den måste konsumeras, antingen som direkt konsumtion eller via lagring, i samma ögonblick som den produceras.

Och det är lagring av stora mängder el under lång tid, från sommar till vinter, som är problemet. Bror nämner vätgas men cykeln produktion av vätgas med el, lagring av vätgasen och produktion av el från vätgasen har en mycket dålig verkningsgrad. Man får vara glad om man får ut 30 % av den el man stoppar in, alltså 10 TWh in ger 3 TWh ut. Vätgas har dessutom väldigt lågt energiinnehåll per volymsenhet så för att minimera lagringsvolymen måste den komprimeras till 100 á 150 bar och hållas på en temperatur av -250 °C vilket båda delarna kräver energi för att genomföra vilket ytterligare sänker effektiviteten.

Så innan lagringsproblematiken är löst så är det nog bäst att behålla kärnkraften och vara restriktiv med installation av solceller. Och eftersom det måste finnas någon som kan tillhandahålla el när privata solceller inte förmår producera den el som konsumeras så borde alla med solceller betala en reservhållningsavgift till dessa producenter. Dessutom bör all subvention av solcellsanläggningar upphöra.

Sedan håller jag med Bror att energiskog är ingenting för vårt land. Antagligen så går det åt mera energi för att anlägga, underhålla och skörda energiskogarna än man får ut.

Torbjörn Einarsson

Civilingenjör med inriktning elkraft