Torbjörn Einarsson: Vätgas har för-, men också nackdelar

Replik till Bror Larsons inlägg ”Vi måste satsa mera på vätgas” i VLT 28 september. Jag håller med Bror Larsson att ett bättre sätt att driva fordon är att använda vätgas/bränsleceller istället för batterier. Jämfört med batterier är kombinationen vätgas/bränsleceller betydligt mera vikt- och utrymmeseffektivt.

En fördel med vätgas är också att den fungerar ungefär som dagens fordonsgas att distribuera och tanka vilket innebär att tekniken finns. Dock finns några nackdelar med vätgas, en är att omvandling och komprimering el-vätgas-el ger förluster i storleksordningen 70 procent.

Av instoppad el får man alltså bara ut 30 procent som el men värmen som alstras i bränslecellerna kan användas för uppvärmning av kupén. För batterier är förlusterna bara i storleksordningen 30 procent, men förlusterna kan inte utnyttjas eftersom mesta delen uppstår vid laddning.

En annan nackdel med vätgas är att energiinnehållet per volymenhet är lågt. En liter vätgas vid atmosfärstryck räcker för att hålla en 10W lampa lysande i ca 20 minuter, en liter bensin ger ca 42 timmar brinntid.

Detta gör att man måste komprimera gasen, ofta till ca 700 gånger atmosfärstrycket, för att få tillräckligt energiinnehåll per volymenhet. Detta innebär att behållaren för att stå emot trycket kommer att väga avsevärt mera än innehållet vilket alla som hanterat gasol i stålflaskor upplevt.

Explosionsrisken med vätgasbehållare borde vara minimal. Gas i behållare har hanterats i flera hundra år utan större problem. Dessutom är vätgasen lättare än luft så finns det minsta möjlighet försvinner utläckande vätgas snabbt upp i luften och späds ut till ofarlig koncentration.

Då är problemet mycket större med batterier. Ett litium-jonbatteri som tagit eld är omöjligt att släcka och kan vålla stor skada vilket exemplifieras av diverse olyckor med mobiltelefoner och Hoover boards. Detta är anledningen till de mycket stränga regler som finns för att ta med batterier ombord på flygplan.

Nämnas kan att Japan satsar motsvarande nästan 4 miljarder kronor i statligt stöd till vätgasstationer och bränslecellsbilar fram till 2020. I USA kan bränslecellsbilar få upp till 8000 dollar i statligt stöd och Kalifornien har som mål 1000 vätgasstationer och 1 miljon bränslecellsbilar fram till år 2030.

I Tyskland satsar man på att bygga 400 vätgasstationer till 2023. Så det är nog hög tid att politiker börjar planera för elbilar med vätgas/bränsleceller i Sverige istället för att satsa på elbilar med batterier.

Däremot är jag oense med Bror Larsson om att använda vätgas för storskalig lagring av överskottsel under lång tid. Anledningen är just det låga energiinnehållet per volymenhet.

För att lagra en tredjedel av årsproduktionen av el från en kärnkraftsreaktor, ca 2,2 TWh, behövs ca 0,7 kubikkilometer vätgas vid atmosfärstryck, alltså ett kubformigt rum med 900 m sidor. Ökas trycket till 700 gånger atmosfärstrycket minskar behovet till ett kubformigt rum med ca 100 m sidor.

Frågan är bara hur ett sådant utrymme skulle vara konstruerat ur hållfasthets- och läckagesynpunkt. Det är en sak att lagra stora mängder vätska i bergrum mot att lagra stora mängder gas vid högt tryck.

Torbjörn Einarsson

