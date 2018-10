Vänsterpartiet i regionen blir en aktiv opposition

Sent på söndag kväll, dagen innan regionfullmäktige, fick vi i Vänsterpartiet information om att Socialdemokraterna valt att gå fram i ett minoritetsstyre tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna.

Under resans gång hade vi fått information om att det fördes diskussioner med de två allianspartierna, men hade inte trott att Socialdemokraterna skulle lägga sig så platt för C och L. Vi kunde konstatera att den borgerliga beröringsskräcken för oss i Vänsterpartiet, som allt mer eskalerat under valrörelsen, nu även hade smittat Socialdemokraterna. Vi hade helt ställts utanför insyn och inflytande.

På egen hand hade vi i princip blivit helt utan nämndplatser och för att kunna garantera att vi skulle kunna få det inleddes diskussioner med Moderaterna och Kristdemokraterna. Vår politik skiljer sig i allt väsentligt från M och KD, däremot skulle vi genom en tillfällig valteknisk samverkan kunna hjälpa varandra. Diskussionerna ledde fram till att vi som parti vann platser på Sverigedemokraternas bekostnad.

Under den mandatperiod som följer kommer vi att föra en konstruktiv oppositionspolitik och utifrån vår egen politik granska minoritetsstyret. Vi kommer att skriva motioner, interpellationer och lägga fram förslag på alla nivåer, till exempel i form av nämndinitiativ.

Vi kommer inte att samverka med den övriga oppositionen, men om våra förslag vinner brett stöd är det givetvis bra.

Utgångspunkten för vårt arbete är och förblir den politik vi står för; en politik för rättvisa och jämlikhet, för jämställdhet och antirasism. En politik som sätter klimat och miljö högt på agendan. Den politik som gav oss ett ökat väljarstöd i valet.

Johanna Ritvadotter (V)

gruppledare

Hans Jansson (V)

regionråd i opposition

