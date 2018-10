Byt ut våra politiker

Resultatet av årets val har redovisats och det visade på nästan oavgjort, med en vänlig tolkning skulle det kunna betyda att partierna i själva verket är ense om politiken, men är djupt oense om regeringsbildandet. Självklart är det om regeringsposterna oenigheten handlar, om hur Sveriges politik ska föras framöver torde också i fortsättningen i stort sett bli densamma.

Riksdagen röstade bort Stefan Löfven som statsminister, vilket verkställdes av den nyvalde moderaten Andreas Norlén, vilket kan vara ett besked om vilken regeringskonstellation han nu är satt att försöka utforma. Stefan Löfven hävdade med bestämdhet att det var de "röd-gröna" som var valets vinnare, men till detta tog inte riksdagen någon hänsyn. Väljarnas röster tycks vara av liten betydelse då riksdagen avger sina röster tillsammans också med Sverigedemokraterna.

Det har varit några stormiga dagar i den svenska riksdagen som har liknats vid att hela havet har stormat. Naturligtvis är det av största vikt om vilken regering som nu kommer att bildas.

Men frågan måste ändå ställas: Hur mycket är det som Sveriges regering och riksdag egentligen kan besluta om? Vi tillhör nu EU som medlemsland, och mycket av det som beslutas av oss är redan förestavat i maktorganet EU.

Sverige är ett demokratiskt land vilket oftast betonas med att vi har ett flerpartisystem som anses vara garantin för demokratins bevarande. Men i dag då en ny regering ska tillsättas uppträder alla de åtta partierna som vore de i en rövarkula. Någon demokrati och samförstånd tycks inte existera bland dem. Nej, Sverige behöver en annan uppsättning av politiker än den vi har sett under ett långt antal år. Nu är snart måttet rågat och folkrörelser kommer med all säkerhet att framträda för att byta ut de politiska amatörer som Sverige har haft under lång tid.

Sven-Olov Degerman

Anmäl text- och faktafel