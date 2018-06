Det lär bli fler skogsbränder – köp in vattenbombplan

Vi hör tydligt att vårt klimat är under förändring och nu ser vi kanske början på det. Klimatet på sommaren blir varmare och torrare säger man, och ibland funderar man på är det så eller är det just nu under en kortare period.

Vi lägger massor av pengar på olika saker men varför kan inte vi som har en god ekonomi investera i vattenbombare och två omgångar med personal till dessa?

Det skulle underlätta vid lokala skogsbränder och inte allokera denna intensiva lokala insats av brandmän/hemvärn. Vid behov kan vi hyra ut denna styrka till våra grannländer. Det känns som en bra investering som ger trygghet till folket.

Politiker lever i nuet, jag tänker mer på framtiden och trygghet. Det måste också ingå i den framtida investeringen i försvaret. Dessa personer måste ingå i totalförsvaret och bidraga till annat under vintertid. Eller ska vi ringa till Italien igen för understöd?

Christer