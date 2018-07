En vanlig skoldag: De vill veta! De vill lära!

Jag vandrar med snabba, beslutsamma steg mot skolan på morgonen. På skolgården möter jag några elever, de hejar glatt och håller upp dörren för mig. Jag går vidare in i skolan, mot mitt lilla klassrum. Utanför klassrummet sitter ett gäng fina elever och väntar, jag är lite sen. Men ingen är sur för det, de väntar på mig. Jag öppnar dörren till mitt ljusa klassrum, hänger av mig jackan och plockar ur väskan.

Jag ögnar igenom dagens planering, funderar kort över vad jag ska vara extra uppmärksam på idag och vad mitt fokus ska vara just den här dagen. Jag skriver ned min planering på tavlan, kortfattat punkt för punkt. Det behövs. Det knackar på dörren, eleverna väntar otåligt. Jag öppnar dörren och de väller in, en efter en. Några är trötta, några har rufsigt hår, några ställer genast nyfikna frågor om dagens lektion. De vill veta! De vill lära! De hämtar sina saker i skåpet längst ned i klassrummet och sätter sig sedan.

Det bubblar ur dem, de pratar högt och ljudligt med varandra. Dörren är fortfarande öppen. Jag tittar lugnt och leende på dem, undrar när de ska sluta prata. Jag höjer inte rösten, det är onödigt. En efter en ser på mig, inser att jag väntar och tystnar därför.

Någon släntrar in sent, av giltig eller ogiltig anledning. Vilket det är spelar ingen roll just nu, lektionen ska starta. Någon har lite spring i benen och ställer sig upp, det är ok. Jag återkopplar till förra lektionen, och de är med. De minns! Jag ler inombords och fortsätter. Lektionen fortlöper. Inte helt enligt plan, men ändå. De bubblar och pratar lite för mycket och ibland avbryter någon mig, men kommer på sig själv och håller handen lite generat för munnen när hen inser det. Det är okej, de lär sig ändå. Vi följer vår plan och lektionen slutförs.

Vi avslutar som vi brukar, jag påminner dem om något viktigt de ska tänka på, de lyssnar och de släntrar ut ur klassrummet. ”Kom ihåg läxan!” är mina sista ord till dem för den här gången. Jag ler, även idag fungerade lektionen. Jag börjar förbereda mig för att möta nästa fina gäng, de kommer alldeles snart…

Nej, det är inte påhittat. Skolan svartmålas ofta och det finns verkligen problem här och där. Det finns kaoslektioner, det finns elever som skolkar och det finns mobbare. Det finns allt möjligt i svenska skolor, så är det. Men det finns även skolor med lektioner som den jag beskriver ovan. De finns! Det finns elever som verkligen gillar att gå i skolan och som verkligen gillar sina lärare. Det finns lärare som verkligen gillar att undervisa och som avgudar sina elever. Det finns elever som lär sig. De finns! Kom ihåg det!

Allt är inte nattsvart i svenska skolor, det finns ljusglimtar.

Lärare i Surahammar