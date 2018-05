Hyresgäst om nya P-avgifterna: Löjeväckande argument, Mimer!

Angående nya regler för parkering i kvarteret Råseglet, Öster Mälarstrand, och även intilliggande Mimerkvarter.

Vi kan inte förstå era argument för att höja parkeringshyran från 460 kr till 650 kr, en höjning på 190 kr/månad och på ett år 2280 kr.

Skälen som ni (Mimer) anger är för att täcka kostnaderna ni har för att sköta dem, exempelvis målning, sandning och snöröjning.

Så här är det:

+ Vi har inga målade linjer utan en enkellagd rad stenbeläggning, som markerar parkeringsplatsen och den är underhållsfri.

+ Vi har ingen sandning av parkeringsrutan, om det menas med själva gatan så ska väl kostnaden delas med motsatt sida fastigheter. Sandningen är oftast minimal.

+ Snöröjningen orsakar för det mesta ett merarbete för oss som har parkeringen eftersom vi får skotta oss ur parkeringsfickan eftersom snöplogen har lagt upp en vall mot bilen och som ibland blir isig, där vi riskerar att skada underredet och avgasröret då vi ska ut och till kvällen då snön kan har frusit till is.

+ Borttagningen av sanden och gruset är under all kritik då en del bilar står kvar då sanden blåses bort och då ligger kvar under hela året samt de löv som blåst in under hösten ligger kvar i en torkad lövmassa. I år tog det nästan fyra veckor innan sanden som blåsts ut på gatan togs bort. Detta innebar att en del av gruset blåste in på parkeringsfickan. Den fick vi själv sopa bort.

Era (Mimers) argument faller ett efter ett och det spekuleras helt vilt i vad ni ska ha de ökade intäkterna till.

Jag har själv tittat på vad parkeringsplatser kostar med elstolpe och inte är det 650 kr/månad. Finns bostadsföreningar som tar 150 kr/månad för en sådan p-plats.

Det hela är oförskämt, till och med löjeväckande hur ni resonerar.

Per Dahlberg

Hyresgäst Råsegelgatan 5