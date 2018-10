Inget ologiskt i "oförmånligt" cykelpris

I ett par insändare har anställda i Västerås stad beklagat sig över det totala priset de får betala för sin elcykel de köpt för tre år sedan, avbetalat under tiden och nu ska köpa loss. När avtalet nu löper ut och ett utköp är aktuellt så tycker man det är hutlöst dyrt när man jämför vad priset är idag på samma vara.

Man undrar hur det är med logiken? Köper man något är det priset vid köptillfället som gäller och det var för 36 månader sedan. Samma debatt var aktuellt för 20 år när alla anställda erbjöds att köpa loss sin hem-PC och vilket liv det var när det visade sig att priserna på datorer sjunkit under tiden. Been there, done that!

Lundbäck

