Längre straff är en del av lösningen på skenande brottslighet

Replik till Michael Gerdarv. Nej, jag påstår inte att längre straff per automatik ger färre brott. Dock är det naivt att inte inse att de brottslingar som hålls inlåsta under längre tid kan begå färre brott.

Att jämföra Västeuropas andel av fängslade personer gentemot folk mängden med USA’s antal fängslade mot folkmängd är att göra det enkelt för sig. Att USA har mångdubbelt längre straff oavsett vilket brott gör naturligtvis att fler vid varje given tidpunkt per automatik sitter frihetsberövade. Dessutom ska antalet fängslade sättas i relation till antalet poliser – betydligt fler i USA- vilket ger effektivare utredningar och en högre grad av antalet uppklarade brott och därmed fler dömda brottslingar.

Brottsuppklarningsprocenten av antalet anmälda brott i Sverige ligger i många kategorier under 3 procent och totalt låg personuppklaringsprocenten under 2017 på 13 procent enligt BRÅ. Att polisen under 2017 prioriterat brott som är lite utredningskrävande och därmed effektivt för positiv statistik, såsom trafik och narkotikabrott, är tyvärr ett sätt att på falska grunder ge intrycket av en effektiv poliskår. Det torde vara omöjligt att göra en direkt jämförelse mellan två länder med likartad brottsstatistik- där det ena landet höjer strafftiden för att efter några år göra en jämförelse och se huruvida antalet brottslingar totalt ökat.

Som Michael Gerdarv påpekar är faktorer såsom risken för upptäckt och att faktiskt lagföras samt ett gentemot idag betydligt kraftfullare engagemang och agerande från sociala myndigheter, åklagare och domstolar, viktiga för begränsandet av brottsligheten. Dock måste även godhetsknarkande politiker och andra inse att längre straff – som verkligen står i paritet med brottet och därmed är avskräckande – är en del av lösningen på den i vissa kategorier skenade brottsligheten. Att hela 50 procent av anmälda brott läggs ned utan förundersökning och att 13 anmälda våldtäkter – varje dag - läggs ned utan förundersökning är långt ifrån godkänt betyg för rättsväsendet.

Leif Kullberg