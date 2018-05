MP är ute och cyklar om sänkta hastigheter

Replik på debattartikeln "Sänk hastigheten för bilar i tätorter". Jag tycker också det är bra att cykla men att cykla hem från affären med två fulla matvarukassar på styret eller pakethållaren är väl ur säkerhetssynpunkt ingen höjdare.

Men enligt debattartikeln vill också MP:s företrädare ha ”sänkta hastigheter för bilar inne i tätorter” – och det tror jag inte ur miljöskäl är särskilt klokt.

Utan att gå in på detaljer har en bil vanligtvis sin lägsta bränsleförbrukning per mil vid cirka 70 km/h. Kör man fortare eller saktare drar bilen mer bränsle per mil – med motsvarande högre CO2-utsläpp. Att sänka till 50 km/h ger inte så stora höjningar men vid 30 km/h och lägre är bilen en riktig miljöbov – tro mig. Med elbilen blir det dock helt annorlunda.

Boggy