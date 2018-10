Normaltid det enda rätta

Glädjande nog kan EU vara på väg att släppa kravet på att ställa om mellan sommar- och vintertid men de lämnar oss det tunga ansvaret att välja rätt tidssort som den permanenta.

Ofta pratas det om hur härligt det är med sommartid men egentligen behövs det inte alls. I ett så ljust land som Sverige blir det ljust mitt i natten även med normaltid på sommaren. Däremot skulle sommartid på vintern innebära helt fruktansvärda vintermorgnar och att den härliga känslan när det börjar bli ljust på morgnarna i mars skulle gå förlorad. We can't have that, can we. De mörka novemberkvällarna skulle inte upplevas lika mörka om de föregående månaderna hade normaltid eftersom att då skulle vi få en gradvis övergång.

De mörka morgnarna däremot, börjar bli outhärdliga redan nu i oktober så tänk dig då hur vidriga de skulle bli i december om vi hade sommartid då. Normaltid året runt är det enda rätta, inte minst då Sverige är ett av de europeiska länder som ligger bäst i sin tidszon. Vi har ju tidszonens utgångspunkt som ett lod rätt igenom Sverige som bland annat passerar nära Östersund, Mora, Örebro och Motala.

