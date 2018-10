Nu får det vara nog

Arrangören till loppisen i Westinghouse Arena den 20 oktober måste se till att regler följs för nu råder det rena vilda västern när hen håller i loppisar.

I Lördags såg vi som köade och andra säljare hur en kvinna vid två tillfällen gick mellan borden och handlade innan öppning och hur kvinnan gick till sin bil med flertalet kassar.

Samma regler ska gälla för oss alla som står och köar och inte att det släpps in vänner och bekanta genom säljaringången för att handla innan portarna öppnas.

Arrangören har samma problem vid loppisar i Örebro och Eskilstuna.

Nu kära loppisvänner är det dags att bojkotta dessa loppisar genom att vi vanliga fyndsugna stannar hemma så kan hen sälja till vänner och bekanta.

Stannar vi hemma så förlorar de entrépengar som vid 500 besökare blir 5 000 kronor.

Ryktet går om denna loppis och vi loppistrogna känner att vi inte kan fynda på samma villkor. Nu är det dags för arrangören att ta tag i detta och visa resultat till nästa loppis.

Ställ kontrollanter vid säljaringången som kollar så att det verkligen bara är säljare som kommer in där.

Väl mött på andra loppisar alla loppisvänner.

Loppisfyndarna

