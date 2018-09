Omöjligt med så lite personal på demensboende

Att Solveig Nilsson, ordförande i äldrenämnden Västerås stad, fortfarande väljer att stoppa huvudet i sanden trots larmrapporter om vidriga förhållanden på demensboenden i Västerås är för mig en gåta. Om en politiker ej vill se eller höra fakta så är det nog dags att lämna över till någon annan som kan tala för våra äldre och anhöriga.

Med cirka 39 svårt dementa personer på två anställda nattetid mellan klockan 21 och 07 är det väl inte så svårt att räkna ut vilken vård det blir!

Solveig Nilsson menar att om det inte kommer in avvikelser och synpunkter från personal så fungerar allt bra...

VLT har i tidigare artiklar skrivit om personal som ej vågar uttala sig av olika anledningar. Dessutom får personal inte utbildning i hur man skriver en avvikelse eller så finns det ej tid till att skriva. I mina öron låter detta som väldigt bekvämt för Västerås stad.

Så då är frågan till er politiker i Västerås stad: Vad är det ni inte förstår, när vi anhöriga både ser och förstår att vården inte kan bli bra med den låga bemanningen? På dagtid är den också skrämmande låg.

Har själv förlorat min far som var dement och tyvärr bodde en kort tid på två av era demensboenden. Det tog inte lång tid innan han gick bort efter att ha flyttat in. Med den erfarenhet jag har törs jag säga att Västerås stad indirekt hjälpte till att ta livet av min far.

Alla håller varandra bakom ryggen och ord står mot ord medan människor far illa!

Anhörig som vet

Anmäl text- och faktafel