Öppet brev till Capio City: Kära Vårdcentralen!

Du minns mig visst inte så väl fast jag uppvaktat dig länge. På sätt och vis förståeligt, vi är ju många som söker din gunst och möjligen är jag lite beige. Men du ska veta att du gör mig besviken när du lovar ett och gör ett annat, så bör man inte uppföra sig.

Därför ringde jag och pratade med din telefonsvarare. En lite omständlig typ, måste jag säga.

Att du blev sjuk till vår träff i början av september rår du förstås inte för. Det kunde jag ta, även om det var tråkigt. Sedan gick dagar och veckor och nära på månader av väntan innan du kallade per brev till en träff i november. Just på min födelsedag. Jäklar också. Så jag kunde inte tacka ja, hur gärna jag än ville.

Därför ringde jag och pratade med din telefonsvarare. En lite omständlig typ, måste jag säga. Hen lovade att du skulle ringa mig dagen därpå klockan 15.35. Men det gjorde du inte.

Det blev helg i två långa dagar och sedan ringde jag din svarare igen och lyssnade åter lydigt tills det blev min tur att trycka på knappen: Nummer 5, efter resevaccination, fysioterapi och annat.

Tack och lov blev jag uppringd redan samma måndag klockan 13.20, efter bara en kvarts försening. Det tar sig, tänkte jag.

Men ack, där tog det stopp. Hon jag pratade med verkade sitta i periferin, kunde inte lova någonting och hade inte tillgång till dejtinglistan hos den jag trängtade mest efter. Men hon skulle förmedla min uppvaktning och alldeles säkert skulle jag nås av en signal redan samma dag. Så jag höll mig inne.

Jag höll mig alltså inne, hela dagen. Men du ringde varken då eller nästa dag.

Innan jag fortsätter – du hör att jag har mycket att berätta – vill jag beklaga att din receptservice på nätet inte fungerade och att länken som ledde till besked om hur länge inte ledde någonstans. Därför hade jag beställt mina piller via en recepttelefon och passade på att fråga rösten här ovan om beställningen nått fram. ”Nej”, sa hon. Så jag beställde igen.

Ursäkta utvikningen. Jag höll mig alltså inne, hela dagen. Men du ringde varken då eller nästa dag. Såvida du inte försökte under just den stund då jag for till apoteket.

Där låg två beställningar från dig. Vi strök den ena.

Så kära Vårdcentralen! Jag har verkligen försökt att visa mig och vinna din gunst men nu funderar jag på att ge upp. Vi passar kanske inte för varandra. Eller också har du helt enkelt för många som uppvaktar dig. Sådant kan ju leda till stress, läste jag i ditt väntrum en gång. Du kanske gör dig svårfångad av hälsoskäl.

Jag skulle bli hemskt glad om du fick tid att svara på mitt brev. Och ringa som du lovat.

Bästa hälsningar

Roger Bergkvist

Anmäl text- och faktafel