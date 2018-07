Spara in på EU-avgiften och prioritera välfärden

I Socialdemokratins valmanifest med rubriken "Ett starkare samhälle ger ett tryggare Sverige"! I detta kan man gärna instämma, men så lät det inte då Sverige skulle införlivas med EU, EG som det hette på den tiden. I valkampanjen basunerade ja-sidan ut att vi i Sverige inte skulle klara oss om vi inte anslöt oss till den nya ekonomiska politiken i Europa.

Nu hör vi andra tongångar efter att EU-kommissionen den andra maj föreslog att långtidsbudgeten period ska ökas från 1,00–1,11 procent av bruttonationalinkomsten BNI. Det innebär att Sveriges EU-avgift ökar från den nuvarande avgiften på 39,5 miljarder kronor till cirka 55 miljarder kronor, en ökning på 35–40 procent mot vad Sverige hittills har betalat. Dessutom skall EU-rabatten på sex miljarder kronor fasas ut, som Sverige hittills haft som kompensation för att vi är EU-byråkratins största nettobetalare.

Inför riksdagsvalet i september lovar nu samtliga riksdagspartier att Sverige inte kommer att acceptera någon höjning av den redan höga EU-avgiften, och att helst inte EU:s budget ska kompensera det budgethål på cirka 120 miljarder kronor som uppstår när Storbritannien lämnar EU.

Statsminister Stefan Löfven varnar för att en ökad EU-avgift kan gå ut över välfärden. Om Sverige ska betala mer till EU under nästa budgetperiod 2021–2027 innebär det att reformutrymmet minskar för annat. "Mitt besked till EU och kommissionen är att Sverige har tagit ett oproportionerligt stort ansvar i flyktingfrågan. När jag pratar med svenska folket säger jag att vi kommer att kräva massor med investeringar och då kan inte EU bara höja avgiften och tro att vi bara ska betala så att vi inte klarar välfärden", säger Stefan Löfven till TT. Och tillägger kategoriskt: "De här höjningarna ser jag inte framför mig. Här ser jag framför mig mycket besvärliga förhandlingar."

Höjningar på 15–16 miljarder kronor är inte småpotatis. Som jämförelse så kostar Löfvens löfte att alla Sveriges 1,2 miljoner ålderspensionärer ska få upp till 600 kronor mer i månaden i pension fyra miljarder per år, och till polisen en kostnad på 25 miljarder per år. Förmodligen har riksdagspartierna målat in sig i ett hörn, och välfärden kommer att få stryk.

Sveriges tuffa attityd delas endast av Danmark, Österrike och Nederländerna som också säger blankt nej. Det kommer att bli svårt för Sverige att argumentera emot när nya utgiftsområden som gränsbevakning och flyktingfrågor och EU:s försvar/Pesco ska tillföras nya pengar.

Folkrörelsen Nej till EU säger nej till EU:s stormaktsambitioner och federalism. Spara in på avgiften. Vår välfärd klarar vi bäst inom ramen för ett självständigt Sverige.

Folkomrösta om EU-medlemskapet, Sverige ut ur EU för ett Svexit!

Sven-Olov Degerman

