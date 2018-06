En stor eloge till Ulf Gelberg och din insändare i lördagstidningen den 9 juni! Det är första gången efter allt tjafs om flygplatsens vara eller inte vara som relevanta synpunkter framförs. En arbetsplats för 100 personer, eller mera, samt hyresintäkter för kommunen etc har aldrig kommit upp som ett argument för att behålla flygplatsen. Ett så viktigt beslut kräver att all relevant fakta vägs in! Som sagt, bort med skygglapparna!

Lars Modig