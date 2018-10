Vägra att regera med stöd av Vänsterpartiet

Replik till ”Sibyllan” som menade att Centern bör byta sida, det vill säga överge Alliansen och sälla sig till det rödgröna blocket.

Visserligen delar Socialdemokratin och Centern (före detta Bondepartiet) en hel del historia, bland annat under krigs- och efterkrigsåren då båda partierna aktivt verkade för rashygien och ofrivillig sterilisering av mentalpatienter. Rashygienens svenska frontalfigur Herman Lundborg/Bondeförbundet ställde krav på regeringen att föra en aktiv befolkningspolitik, då han var övertygad om att de socialt utslagna och i synnerhet mörkhåriga, var blandraser och förutbestämda till sinnessjukdom, idioti och brottslighet. Bondeförbundet var också det sista svenska parti som slutade driva rashygien som politisk linje.

Dagens S och C tycks vara överens i mångt och mycket men i invandringsdebatten påstår sig partierna stå för helt skilda uppfattningar. C står för en mera generös invandring, bland annat när det gäller anhöriginvandringen, medan S vill göra gällande att man drastiskt skärpt förutsättningarna för immigration och önskar skärpa reglerna ytterligare. Dessa skärpningar som S gärna pratar om har vi ännu inte sett några som helst effekter av (nästan 100 000 beviljade uppehållstillstånd hittills i år) – vilket ger bilden av att dessa skärpningar bara är tomt prat och floskler för att locka invandringskritiska väljare. Detta kan tolkas som att S och C trots diametralt uttalade åsikter i invandringsfrågan trots allt står på samma sida.

Vad ”Sibyllan” och många andra tydligen inte reflekterat över är att S och C inte kan bilda regering utan Vänsterns aktiva eller passiva stöd. Att Vänstern har uttalat kommunistiska ideal och aktivt stöder kommunistiska diktaturer och agendor borde vara något som Centern tydligt ska ta avstånd ifrån. Annie Lööf har gjort klart att hon inte tänker sätta sig i en regering som på något vis stöds av SD. Att då sätta sig i en regering som stöds av Vänsterpartiet med tydligt kommunistisk vedervärdig historia känns onekligen som okunnighet om partiets mörka historia.

Båda partierna har en avskyvärd historia, dock med den skillnaden att SD i allt och tydligt tar avstånd från alla tidigare nazistiska influenser i partiet – motsvarande kan man tyvärr inte säga om Vänstern.

Leif Kullberg

