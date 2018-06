Västerås flygplats – en bra affär

Med tanke på Ulf Hedmans frekventa ventilering om vår flygplats:

Jag är benägen att hålla med i sakfrågan att flygplatsen kunde skötas bättre, men det gäller också att se helheten vad flygplatsen genererar och då är det säkerligen en vinst för Västerås stad. Man bör se på siffror för de aktörer som håller till på flygplatsen, och aktörer som mer eller mindre tvingats från Stockholm av det affärsdrivande verket LFV/Swedavia (som för övrigt är flygets värsta fiende):

Airways Flygutbildning, Heli Air Sweden, OSM Aviation Academy (före detta SAA) samt vi (Flygteoriskolan) omsätter mer än 100 miljoner per år tillsammans och har cirka 90 anställda i olika former. Av dessa 90 anställda är det många som flyttat till Västerås och skattar här. Västerås Flygfastigheter, även det ett kommunalt bolag och som hyr ut fastigheterna på fältet, brukar ha en vinst på 6 miljoner, även om det var lite lägre förra året. OSM har cirka 100 elever i träning ständigt, vi har 100-150 elever per år, Airways cirka 50-100, etcetera.

Jag kan inte tala för alla övriga aktörer men misstänker att det är snarlikt som hos oss: av våra elever kanske två eller tre är från stan, resterande kommer från övriga landet och flyttar till Västerås under studietiden för de längre kurserna, eller bor på hotell för kortare kurser och spenderar sina pengar på våra fantastiska restauranger, affärer, gym etc.

Dessutom fyller flygplatsen en samhällsfunktion, som att Frivilliga Flygkåren är etablerad här och tyvärr har vi åter drabbats av en skogsbrand där flygplatsens placering är av stor vikt.

Som sagt, flygplatsen kan säkert skötas bättre och flygplatsen kan dessutom vara bättre på att förmedla ovanstående, men där görs det ändå mer nuförtiden, till exempel Öppet hus för att våra invånare ska se all fantastisk verksamhet som finns här. Att säga att flygplatsen är en förlustaffär för våra invånare kan man göra om man har skygglappar på. Breddar och lyfter man blicken inser man att det antagligen inte är så.

Ulf Gelberg

skolchef, Flygteoriskolan