Richard Appelbom: Dålig start i riksdagen

Hittills har det varit ont om vuxna i rummet

Efter valet talas vitt och brett om att det nu gäller att samarbeta och ta ansvar. Men hittills har det varit mer ord än handling.

Regeringen Löfven har röstats bort, talmansvalen har snarast förstärkt motsättningarna och misstron. Det har hänvisats till principer, men de har visat sig utbytbara.

Socialdemokraterna förlorade i valet 2,47 procentenheter och Miljöpartiet 2,47. De båda partierna fick mindre än 32 procent av rösterna. Allianspartierna och Sverigedemokraterna hade gjort klart att de tänkte rösta bort regeringen. I det läget borde regeringen självmant ha avgått för att ge utrymme för förhandlingar om en ny regering. Men så blev det inte, i stället hängde den kvar fram till riksdagens omröstning.

Det hade varit bättre om talmansvalet hade kunnat utgå från omdöme och personligt förtroende i stället för partitillhörighet. Men Alliansen gjorde redan före valet klart att den skulle presentera en gemensam kandidat från största parti, i praktiken från Moderaterna.

Socialdemokraterna öppnade för att överge sin princip att talmannen alltid ska komma från största parti (hittills alltid S), men Alliansen avvisade inviten. Nu tycks Socialdemokraterna för all del mest ha velat hämta talmannen från C eller L, vilket skulle ha inneburit att partitillhörigheten fortsatt avgjorde. Allianspartierna gav SD möjlighet att avgöra talmansvalet, men C och L satte stopp för möjligheten för SD att sitta i utskottens presidier.

Dubbelfel, tvärtom hade varit bättre. Det hade varit angeläget att söka en bred lösning på valet av talman, medan SD däremot i kraft av sin storlek borde fått presidieplatser. Skulle SD-ledamöterna inte klara uppdraget kan de röstas bort, men att från början utestänga dem riskerar att stärka sektbeteende och "offerkofta" bland SD-anhängare.

Vid valet av vice talmän var principerna också borta. Antingen borde de väljas efter personlig kompetens eller efter partiernas storlek. Nu blev Björn Söder (SD) bortröstad, rimligt om personligt förtroende skulle avgöra, men inte om partistorlek ska spela roll.

I ett rent personval hade Söder knappast ersatts av Lotta Johnsson Fornarve (V). Hon var aktiv i Kommunistisk ungdom från slutet av 1970-talet, men hävdar enligt SVT att "Så länge jag har varit med har vi tagit avstånd från östblocket och Sovjetunionen, till exempel deras inmarsch i Afghanistan".

Jag minns Lotta Johnsson, som hon hette då, från arbetet i Isolera Sydafrikakommittén. Där var alla ungdomsförbund utom MUF överens om att arbeta för att isolera apartheidregimen.

Men hon slirar i synen på östblocket. KU tog avstånd från invasionen av Afghanistan, men menade att Sovjet, som en socialistisk stat, aldrig kunde uppträda imperialistiskt. KU var med i Demokratisk ungdoms världsfederation, där öststaternas ungdomsorganisationer ingick. KU var för en allians av tredje världens folkrörelser, arbetarklassen i industriländerna och de socialistiska staterna. Inte mycket till avståndstagande från Sovjet.

SD, som känner sig snuvat i talmansvalet, kräver inflytande för att tolerera en alliansregering. Det säger C och L absolut nej till.

Allianspartierna vill samarbeta med S, men Stefan Löfven säger kategoriskt nej till att släppa fram en alliansregering. Om Inte S byter åsikt, vilket är svårt att tro, är möjligheten att bilda en borgerlig regering med alla fyra partierna redan borta. Partiernas agerande efter valet har i praktiken ökat motsättningar och låsningar.

