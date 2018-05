Richard Appelbom: Storstadsdrömmar kan ge bakslag

Högt bostadsbyggande brukar ge bekymmer

På goda grunder protesteras det på flera ställen i Västerås mot en forcerad förtätning. Men att bygga staden inåt genom förtätning är inget som gäller bara i Västerås.

Som så ofta i Sverige slår trender igenom med full kraft. Vi är inte Landet lagom, snarare Landet extremt. "Alla" drar åt samma håll.

Så det ska byggas tätt på många håll. När jag besöker min tidigare hemort Nacka utanför Stockholm verkar det byggas överallt. Dit ska tunnelbanan dras, och då är det riktigt tät bebyggelse som gäller.

Det finns goda skäl för att förtäta och kompletteringsbygga. Gator, ledningar, eller skolor finns redan, lokala butiker kan få bättre underlag och mer kan skötas utan bil. Bostadspriserna tyder på att många gillar att bo ganska tätt och centralt. Det gör i sin tur att byggarna gärna bygger mycket och högt i sådana områden.

När förtätningen blandas med bostadsbrist och önskan om stor befolkningsökning kan det dock gå överstyr. I synnerhet om det som i Västerås dröjer innan stora nya centrala områden som Kopparlunden, Stationsområdet eller Ängsgärdet börjar byggas. De ger större möjligheter än dagens kompletteringsbyggande att kombinera arbetsplatser, butiker och bostäder - det som kännetecknar en levande stad.

Befolkningsprognoserna har höjts kraftigt de senaste åren. Nu planeras för 230 000 invånare 2050, vilket kräver 40 000 nya bostäder. Det ger 1250 bostäder om året och 2500 nya invånare per år under mer än 30 år. Ett så högt bostadsbyggande har vi inte haft något år under flera årtionden.

Alla traditionella partier bejakar den här kraftiga ökningen. Socialdemokraterna skriver att "Västerås kliver ur den medelstora stadens begränsningar och blir en mindre storstad". Centern höjer budet och hoppas på minst 230 000 invånare 2050. Centern vill dessutom senare bygga bostäder utefter en yttre vägring, en återgång till en glesare stadsutveckling som hittills har krävt stort bilberoende.

Örebro, ungefär lika stort, talar om att fortsatt vara en medelstor stad. Men i Västerås gäller det att snabbt bli en "mindre storstad".

Lokalpolitikerna styr inte befolkningsutvecklingen, men de tar risker med att låta så entusiastiska inför ett forcerat byggande under så många år. När det måste byggas mycket, som under rekordåren runt 1970, ökar risken för misstag och för att väljare slår bakut. Det blir för mycket, för tätt och för snabbt.

Frågan är även om prognoserna stämmer. De bygger på kraftig befolkningsökning i Mälardalen, vilket i sin tur bygger på fortsatt hög nettoinvandring.

Men nu vill moderater och socialdemokrater på riksplanet kraftigt bromsa invandringen. Borde det inte påverka prognoserna nedåt, är de (äntligen) förbättrade järnvägsförbindelserna verkligen nog för att Västerås ska fortsätta att växa så det knakar? Och är det något majoriteten av väljarna vill ha?