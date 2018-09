Sakine Madon: Förskolepersonal får visst kontakta medier

I Fagersta kommun får inte förskolepersonalen, enligt ett protokoll från Utbildnings- och fritidsförvaltningen, ha kontakt med media på arbetstid utan chefens godkännande.

Ännu en gång behöver en kommun påminnas om vår grundlagsskyddade meddelarfrihet.

Lagen säger nämligen att man fritt får "meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande", i kontakten med exempelvis medieredaktioner. Offentliganställda har alltså all rätt i världen att ha kontakt med medier, och det utan att riskera repressalier. Chefer får inte ens försöka efterforska källa.

Sedan 1/6 2017 gäller meddelarfriheten även anställda i privat bedriven verksamhet - inom skola, vård och omsorg - som till någon del är skattefinansierad. Det är bra att skyddet för visselblåsare har breddats, missförhållanden kan som bekant förekomma oavsett om arbetsgivaren är en kommun eller ett företag.

När jag frågar Fagerstas kommunalråd Marino Wallsten (S) om utbildnings- och fritidsförvaltningen uppmärksammade formulering får jag till svar att ärendet har hanterats av förvaltningen och att "från politiskt håll har vi inte haft med detta att göra". Wallsten nämner också att kommunens "massmediapolicy" syftar till att "tydliggöra vem som ska föra fram kommunens talan i olika frågor", och att det inte har med meddelarfriheten att göra. Liknande svar ger ansvariga tjänstemän.

Att det finns en policy för hur man från kommunens sida kommunicerar är i sig helt i sin ordning. Men det finns tydligt problematiska formuleringar.

Anställda har, vilket P4 Västmanland rapporterat, upplevt direktiven från förvaltningen som munkavle. I kommunens dokument har även följande mening kunnat läsas: "Medarbetare på avdelningar får inte på arbetstid i arbetsgivarens lokaler ta emot eller lämna uppgifter till lokaltidning utan att chefen sagt ok – samt fått läsa texten innan tryck.”

Det här är under all kritik. Av någon märklig anledning har Lärarförbundet och Kommunal skrivit under det protokollet som understryker att personalen inte får ha kontakt med media på arbetstid.

Hur frispråkiga anställda behandlas är en fråga som aktualiserades även när tidigare lokalpolisområdeschef i Sala/Fagersta och Surahammar, Agneta Kumlin, hamnade i en konflikt med dåvarande polisområdeschefen i Västmanland, Lena Tysk. Efter att Kumlin hade kritiserat polisens omorganisation i ett inslag i SVT Västmanland blev hon utskälld av en upprörd Tysk. Det ledde till att Tysk åtalades för att ha ofredat Kumlin, och även om det blev en friande dom i tingsrätten hade Tysk uppenbart betett sig illa. Som polischef borde Tysk ha såväl känt till som respekterat anställdas meddelarfrihet.

Justitieombudsmannen kritiserade nyligen Härjedalens kommun för att ha informerat anställda att de på arbetstid inte får ta kontakt med journalister. Kommunen drog tillbaka informationen.

Utbildnings- och fritidsförvaltningen i Fagersta borde också, snarast möjligt, kasta sina dokment i papperskorgen.