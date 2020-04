Öppnades 2018 – nu går hamburgerrestaurangen i konkurs

Anledningen är att bolaget befinner sig, som det heter, på obestånd. Det innebär att inkomsterna är lägre än utgifterna och att det förhållandet inte bara bedöms vara av tillfällig natur.

Till konkursförvaltare har tingsrätten utsett advokat Henric Schef. Han befinner sig under eftermiddagen i Västerås på möte, just med anledning av konkursen. VLT återkommer med hans syn på företagets framtid, och därmed de anställdas möjligheter till fortsatt anställning, under torsdagseftermiddagen.

Restaurangen öppnades, som vi tidigare rapporterat, våren/sommaren 2018 i cirka 400 kvadratmeter stora lokaler på Köpmangatan. Affärsidén var att göra allting hantverksmässigt, allt från bakandet av bröden via malandet av högreven till köttet och vispande av såser.

Det bokslut som finns, för verksamhetsåret 2018, anger en omsättning om nära sex miljoner under bolagets första niomånadersperiod – och med en liten, men dock, vinst efter finansnetto, 2 000 kronor.

VLT:s lunchkollen var inte helt nöjd med den burgare, ”Bruket”, man provade men gav – som vi också rapporterat – hösten 2018 Hamburgerbruket en trea i betyg.

Artikeln uppdateras under torsdagseftermiddagen