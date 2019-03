Mordförsök i centrala Västerås – knivhuggen man ringde själv polisen

Anmäl text- och faktafel

13.25 på fredagseftermiddagen fick 112 samtal från en man som berättade att han blivit skadad i någon form av bråk på Sigurdsgatan i Västerås.

– Han hade blivit huggen med en kniv eller något liknande föremål, vi är inte helt säkra på vad det är. säger Daniel Wikdahl, presstalesman på polisen i Västmanland.

Mannen, som är i 35-årsåldern, ska ha hamnat i ett bråk där minst två andra personer var inblandade. En av dem ska ha huggit honom, och sedan lämnat platsen till fots.

Offret fördes till sjukhus med ambulans, men polisen har kunnat prata med honom, dock är han inte formellt förhörd.

– Han är inte livshotande skadad, men har inte kunnat höras, säger Daniel Wikdahl.

Trots att mannen verkar ha klarat sig hyfsat rubriceras händelsen som försök till mord.

- Det verkar ganska ok som det ser just just nu, men vi har ändå rubricerat det som försök till mord. Det har att göra med arten av det våld han utsatts för, hur det sett ut, säger Daniel Wikdahl.

Hur skadorna ser ut vill han inte gå in på.

Polisen vet inte vem gärningsmannen är och har ännu ingen bild av om bråket skett inne eller utomhus. Polisen arbetar nu med att få in fler uppgifter från vittnen som kan ha sett någon i samband med händelsen.

Enligt uppgifter till VLT ska bråket ha inträffat inne i trapphuset på tågstationen. Polisen ska också ha tagit en kniv i beslag.

Vid 15.30-tiden bekräftade polisen att man fått tag på den person som var med vid bråket, men inte sågs som gärningsman.

– Den personen är hörd som vittne och är inte misstänkt i nuläget. Vi saknar fortfarande en gärningsman och arbetar på att få tag i honom, säger Daniel Wikdahl.

– Vi hoppas på att kunna höra målsägande så snart som möjligt, det är en viktig del i det hela, fortsätter han.