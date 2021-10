Ovana matchhjälten – efter märkliga målet: ”Nio år sedan”

Inför mötet med AFC Eskilstuna hade VSK-backen Emil Skogh gått mållös under säsongen. När hans första mål väl kom var det ett riktigt märkligt sådant – som gjorde honom till matchhjälte.

Det var i den 18:e minuten som Skogh slog en hörna från höger. Ingen kunde då ana vilken märklig bollbana bollen skulle ta, inte minst AFC-målvakten Nick Wolters.

– Vi har medvind i första halvlek och jag lägger en ganska hårt skruvad hörna och sista metern vrider den väldigt mycket och målvakten missbedömer bollen. Jag ser från där jag står att den är inne när han försöker få ut den ur målet men då var det för sent. Det var jävligt skönt, säger Emil Skogh efter matchen.

Hur ofta gör du sådana mål?

– Jag har faktiskt gjort några sådana. Fyra eller fem mål tror jag att jag har gjort direkt på hörna. Inte i Västerås och inte i ÖIS heller men innan dess, så det kanske var för nio år sedan, haha.

Den andra halvleken präglades till stora delar av irritation mellan lagen, något som Skogh var inblandad i. I den 58:e minuten uppstod ett större bråk mellan flera spelare som resulterade i såväl guls som röda kort.

– Först blir jag tacklad onödigt hårt av deras kapten, sedan fyller de på med att ge en till onödig tackling på "Kakan" (Daniel Hermansson) eller Jeppe (Jesper Merbom Adolfsson). Då gör jag som man ska göra, jag ställer mig bakom honom och visar att det inte är okej. Då kommer de ut fem-sex stycken, varav en väldigt aggressivt på mig och det var ju bra för han får sitt andra gula där och får rött kort. Det var värt det i efterhand, säger Emil Skogh med ett leende.

Kort senare blev han utbytt efter att ha varit iblandad i mer tjafs.

– De tyckte att jag var lite het, det var några situationer direkt efter mellan mig och deras kapten så det kanske var bäst att ta ut mig. Jag ville spela mer så klart men det var ett bra beslut.

De tre poängen flyttade, åtminstone tillfälligt, upp VSK på säker mark i superettan.

– Jag försöker att inte titta i tabellen utan det gäller att ta matcherna som de kommer och ta poäng, helst tre, i varje match. Vi kan inte rå för vad de andra gör utan vi vet ungefär hur många poäng som kommer att krävas. Och vi vet att vi kan vinna varje match vi spelar, så bra är vi. Vi gör väl inga av våra bästa halvlekar idag men vi krigar som fan och det är jätteviktigt. Vi känner att vi har kemin med oss och det är jätteskönt att stå här nu, säger Emil Skogh.

Matchfakta/superettan

AFC Eskilstuna–VSK 0–1 (0–1)

Mål: 0–1 (18) Emil Skogh.

Varningar AFC: Pontus Rödin, Felix Michel, VSK: Emil Skogh, Filip Tronêt,

Rött kort: Ismet Lushaku (AFC)

Domare: Andreas Dufva-Johansson

Publik: 1962

Så spelade VSK: Anton Fagerström – Daniel Hermansson (ut 89) , Jesper Merbom Adolfsson, Pedro Ribeiro – Emil Skogh (ut 63), Simon Johansson, Olle Edlund (ut 89) , Dusan Jajic, Simon Gefvert – Taha Ali (ut 72), Erik Björndahl (ut 89). Ersättare: Daniel Svensson, Kalle Björklund (in 89) , Samuel Sörman (in 63), Lawson Sabah (in 89) , Jakob Lindahl, Filip Tronêt (in 72), Viktor Prodell (in 89) .