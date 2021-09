Paananen hyllar spelarna efter starka genrepet: ”De har verkligen hittat rätt”

VIK avslutade försäsongen med en fin insats när Södertälje kom på besök i Köping. Gulsvart var det bättre laget under stora delar av matchen och vann till slut med 4–1. VIK-tränaren Thomas Paananen var inte så nöjd med den första perioden, men desto mer med hur laget genomförde matchen därefter.

– Första perioden är sisådär, inte alls bra. Vi får inte fast spelet dit vi vill, och även om det böljar mycket fram och tillbaka är det sisådär. Sen skruvar vi på några detaljer inför andra, och från andra in i mål är vi bättre och gör det vi ska göra. Då får vi också utdelning, säger Paananen i VLT-sportens livesändning från matchen.

Genrepet mot SSK var annars i mångt och mycket en fortsättning på en försäsong där VIK stadigt förbättrats sedan premiären mot HV71.

– Vi har hittat rätt i många aspekter i vår rollfördelning. Jag tycker laget går på det sättet vi vill göra. Vi har blivit bättre för varje match nu på försäsongen, säger Paananen.

Lagets power play har under perioder varit ifrågasatt under försäsongen, precis som under fjolåret. Mot SSK blev det ingen utdelning på två försök, men spelmässigt var det ett tydligt steg framåt när VIK skapade mycket heta chanser. Även där pekar Paananen på rollerna.

– Vi har fått igång och hittat de här rätta rollerna. Vi har lagt ner tid på det här sen den senaste matchen, och det har sett jättebra ut på träningarna. Spelarna tar vid det nu under matchen och skapar mycket, har bra pucktempo. Det är mycket som är bra.

Hur summerar du försäsongen?

– Bättre och bättre. Vi började mot HV och då var det sisådär. Det var det också när vi var i Södertälje och spelade, även om vi hittade något där. Efter Skoda Trophy har det blivit bättre och bättre och spelarna har verkligen hittat rätt i sina roller och är verkligen delaktiga i vår utveckling. Det jobb vi lagt ner med killarna, mötena vi haft i den dagliga verksamheten, det börjar ge resultat här. Även om vi inte är i mål är vi långt gångna och är redo för premiären.

Vad slipar ni på sista veckan inför premiären?

– Det är egentligen samma saker som vi jobbat på här nu. Vi ska fortsätta utveckla vårt spel hela tiden. Det är mycket fokus på premiären, att man ska vara redo då, men det är en lång säsong med 52 matcher så det gäller att hålla över tid. Repetera, prata, förstärka bra saker, och nöta lite power play och box play.

Matchfakta/Träningsmatch

Västerås IK–Södertälje SK 4–1 (1–1, 1–0, 2–0)

Första perioden: 0–1 (11.39) Brett Pollock, 1–1 (16.30) Filip Karlsson (Daniel Gunnarsson)

Andra perioden: 2–1 (16.22) Ludvig Jardeskog (Daniel Gunnarsson)

Tredje perioden: 3–1 (15.55) Isac Skedung (Lukas Zetterberg, August Tornberg), 4–1 (19.15) Alexander Lunsjö (Ludvig Jardeskog)

Skott: 31–22

Utvisningar: VIK: 3 x 2 min, SSK: 2 x 2 min