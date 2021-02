Pandemin slog hårt mot Västmanland – nu visar siffror: Så stor blev överdödligheten

Anmäl text- och faktafel

SCB:s senaste statistik för Sveriges befolkning, som publicerades på måndagen, visar att det under 2020 avled 98 124 personer i Sverige, vilket är 10,5 procent (9 358 dödsfall) fler än 2019. Jämfört med genomsnittet för 2015–2019 avled 7,9 procent fler under 2020.

”Det ska ses i ljuset av att det under 2019 avled relativt få personer i Sverige. Hur många som dör under ett år förändras över tid, vilket har varit tydligt de senaste åren. 2018 avled till exempel relativt många”, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB i ett pressmeddelande.

Sex län hade en överdödlighet som översteg rikssnittet på 7,9 procent: Västmanland, Stockholm, Kronoberg, Uppsala, Jönköping och Södermanland.

I Västmanland dog 2 929 personer 2020, att jämföra med snittet för 2015–2019 på 2 690 personer. I länet, precis som i landet som helhet, var det under förra året särskilt i de äldre åldrarna som antalet avlidna var fler än de närmast föregående åren. Dessutom ser man en högre överdödlighet bland män i större utsträckning än kvinnor: här i länet låg snittet för män 2015–2019 på 1 329,6 avlidna personer, år 2020 avled 1 509 män.

Framför allt är det april månad 2020 som sticker ut i statistiken för Västmanlands del när det kommer till dödlighet. Under april dog 347 personer i länet, att jämföra med ett snitt de senaste fem åren på 246 personer.

Åke Tenerz är medicinsk stabschef på Region Västmanland. Han menar att överdödligheten i länet med stor sannolikhet har med covid-19 att göra, där Västmanland var särskild drabbat under första delen av 2020 med många dödsfall.

– Man ser tydligt att de län som var tidigt drabbade av covid-19, däribland Västmanland, så slog det rejält hårt och vi hade en klar överdödlighet under den perioden. I början hade vi inte en bred testning och man hade inte beredskapen inom äldreomsorgen, säger han.

Under vissa veckor i våras hade Västmanland, enligt regionens egen statistik, en överdödlighet som låg på 75 procent, jämfört med samma tidsintervall samma veckor under 2015–2019.

– När man har haft en kraftig överdödlighet så följs den av en underdödlighet, vilket vi ser här i länet mellan den första och andra vågen. Det man ser är att de län som drabbades mer i första vågen, har drabbats lite mindre i den andra vågen. Då är det andra som drabbats hårdare och på så vis jämnar det ut sig över tid, säger Åke Tenerz.

Under den andra vågen, som i Västmanland slog till på allvar i mitten av november, har regionen sett en överdödlighet på cirka 10 procent. Totalt avled 281 personer med bekräftad covid-19 under 2020. Flest dödfall inträffade under vecka 16: 44 stycken.