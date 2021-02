Pandemin slog ut Gittans företag – då kom oväntade vändningen: ”Väldigt tacksam”

Anmäl text- och faktafel

Gittan Persson i Västerås hade drivit sitt företag Tack presentreklam AB sedan 1988 när coronapandemin kom till Sverige och Västmanland.

– Från början höll företaget på med idrottspriser och gravyr, men de sista 20 åren gjorde vi även presentreklam och profilreklam, det vill säga kläder med brodyr och tryck, sportväskor med tryck, pennor med tryck och så vidare, berättar Gittan Persson.

Som företagare har hon gått igenom både upp- och nedgångar tidigare. Lågkonjunktur har följts av högkonjunktur och för Gittan Perssons del har det varit idrottsverksamheten som varit stommen – det som alltid fått hjulen att rulla.

När regeringen den 12 mars 2020 meddelade att man max fick vara 500 personer på ett evenemang började avbokningarna till företaget att trilla in.

– Första avbokningen fick jag dagen efter det beskedet, från en idrottsförening som skulle haft en stor turnering. Veckan som följde hörde fler och fler av sig: "Gittan kan vi stoppa det där, vi ska inte ha någon mässa eller vi ska inte ha något kundevent." Det jag kunde stoppa stoppade jag naturligtvis.

Gittan Persson frågade sig när allt skulle kunna vara över. Snabbt konstaterade hon att alla evenemang förmodligen skulle ställas in fram till sommaren. Det fanns stöd för företagare att söka, men hon bedömde att utan inkomst i företaget under flera månader skulle det inte gå i alla fall. Den 9 april 2020 lämnade hon in sin konkursansökan.

– Jag tog beslutet själv att sätta företaget i konkurs, för jag såg ingen annan möjlighet. Med det jag vet idag är jag otroligt tacksam för att jag tog det beslutet då.

Hur kommer det sig?

– Det som hände i min bransch var att en del företag började importera sjukvårdsmaterial i stället. När jag började kolla upp det kände jag: det här vet jag ingenting om, jag har inte möjlighet att ställa om till det här och det känns för riskabelt. De företag i min bransch som har klarat sig i pandemin är de som gjorde den omställningen, många andra går på knäna. Hade jag tagit stöd och fortsatt hade det blivit en annan konkurs. Nu kunde jag avsluta under kontrollerade former, vilket för mig betyder att ja, jag förlorade mitt investerade kapital, men jag har inga skulder.

När Gittan tagit beslutet att sätta sitt företag i konkurs flyttade hon hem till sin särbo i Torshälla i Sörmland. Något som var på gång redan innan, men en process som påskyndades i och med konkursen.

– Jag är väldigt glad att jag hade den möjligheten att flytta hit och faktiskt bli försörjd, vilket jag blev i fem månader innan jag fick pengar från a-kassan. Hade jag varit ensamstående... visst hade jag klarat det men det hade blivit så mycket tuffare.

Under våren och sommaren var hon arbetssökande men sedan i början av 2021 är hon anställd på ett företag som heter Digitala klivet och är baserade i Ängelsberg. Där arbetar hon med produktutveckling av en app som ska underlätta för nyanställda på olika företag.

– Appen är helt i sin linda och det är jag som ska föra ut den på marknaden. Så det är jättespännande att få testa något nytt efter så många år.

Hon sökte en del jobb den traditionella vägen men det jobb hon till slut fick blev hennes efter att hon själv gjort en jobbefterlysning via Linkedin.

– Många säger: är man 50+ så är man inte gångbar ute på marknaden men det är inte sant. Eller i alla fall inte sant för mig. Jag tror att man måste vara öppen för att söka jobb på nya sätt. Nu lyckades jag via Linkedin, men jag har också lärt mig på vägen att 75 procent av de jobb som finns aldrig annonseras ut.

Gittan Perssons liv fick en oväntad vändning i och med pandemin, men mycket har utvecklats åt rätt håll.

– Det var fruktansvärt i våras och konkursen var en stor sorg. Hade du pratat med mig då hade jag inte varit glad. Jag har alltid sett mitt företagande som mitt eget val och att jag bestämmer själv när jag vill sluta jobba. Men i dag är jag väldigt tacksam för det jobb jag fått nu, för det innebär att jag får göra det jag brinner mest för: att skapa relationer och vara med och produktutveckla. Jag får lite av alla bitar som jag gjort tidigare i mitt företag.