Pandemirekord för flyget – fullbokade avgångar i Västerås

Flygresandet har under sommaren slagit pandemirekord, rapporterar TT. Under juni registrerades det högsta antalet resenärer som reste via det statliga bolaget Swedavias tio flygplatser sedan mars 2020 – och även på Västerås flygplats har man märkt av ökningen.

– Jämfört med förra året så är det helt klart en ökning, skriver Tezz Tordsdotter Åkerman i ett mejl till VLT.

Hon framhåller att det fortsatt är en minskning av resenärer jämfört med läget innan pandemin men ser positivt på att verksamheten mer och mer återgår till det normala.

– Det är ju naturligtvis jätteroligt att flygtrafiken samt övriga branscher i samhället börjar återgå till ett mer ”normalläge” i Covid-19-pandemin. Vi är som alla andra i samhället tacksamma för att antalet döda i och smittade i Covid-19 har förändrats och att det verkar som att vi har ett väl fungerande vaccinationsprogram som möjliggör att vi förhoppningsvis kan återgå till ett mer normaliserat läge i samhället.

Flygplatsens vd skriver vidare att flera flygningar är fullbokade och att det populäraste resmålet är Spanien.

En av de som ska resa till just Spanien är Mattias Eriksson Hallin, som tillsammans med sin fru ska checka in för en flygresa till Malaga. Det är dock inte parets första flygresa under pandemin.

– Det är tredje gången vi åker till Spanien under pandemin. Vi har släktingar med hus där så vi har rest med dem förut. Men det känns alltid bra att komma iväg och resa och det känns bra att allt börjar bli normalt, säger Mattias Eriksson Hallin.

Trots alla restriktioner upplever han att det har gått bra att resa under pandemin.

– Det har inte varit några som helst problem med restriktionerna, det har fungerat hur bra som helst, säger han.

För Simella Gaoria och hennes familj blir det däremot första flygresan sedan pandemin bröt ut.

– Det är första resan på två år, så det var länge sedan vi var iväg. Vi har inte åkt någonstans på grund av pandemin så nu är vi sugna på att bada i havet och så, säger Simella Gaoria.

Hon och familjen ser fram emot att få ett miljöombyte och ett avbrott i vardagen.

– Planen är att åka på solsemester, man måste hinna innan jobbet, man har lite kort semester och får passa på när barnen är lediga, säger Simella Gaoria.